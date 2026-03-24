Der Iran-Konflikt hält den Krypto-Markt fest im Griff. Könnten sich günstige Gelegenheiten bei Bitcoin und Co. bieten? So ist unser Musterdepot jetzt aufgestellt.

Zwar kann sich der Krypto-Markt nach fallenden Ölpreisen zu Wochenbeginn weiter stabilisieren, jedoch bleibt das politische Tauziehen zwischen den USA und dem Iran um die Eckpunkte einer Konfliktlösung unverändert bestehen. Erst eine positive Wendung wäre für uns das Signal das BTC-ECHO Musterdepot um neue Positionen zu erweitern.

Das Krypto-Portfolio zeigt stets acht bis zehn Coins und hält geplante Käufe und Kauflevels fest. Es bildet die Grundlage für eine systematische, transparente Investmentstrategie. Aktuell befindet sich das Portfolio noch im Aufbau.

Bitcoin und Co. im Makro-Check: Das treibt die Kurse aktuell

Zwar stieg Bitcoin zu Wochenbeginn zwischenzeitlich zurück über die 71.000 US-Dollar und folgte damit der temporären Erholung am US-Aktienmarkt. Die Aussagen von US-Präsident Trump über angebliche Gespräche mit der Führung im Iran verloren trotz fallender Ölpreise jedoch schnell an Wirkung und ließen Bitcoin bis in den Bereich um 70.000 US-Dollar konsolidieren. Die zunehmende Hoffnung auf ein baldigeres Ende des militärischen Konflikts wirken zumindest als leichter Rückenwind auf die Kurse von Bitcoin, Ethereum und weiteren Altcoins. Auch die Bitcoin ETFs sahen zum Wochenstart frische Zuflüsse in einem Umfang von 167 Millionen US-Dollar.

Trotz einer leichten Entspannung an den Märkten dürften die Entwicklungen im Nahen Osten weiterhin für eine hohe Volatilität sorgen. Zwar hatte Trump dem Iran eine Deadline für eine politische Einigung bis zum Wochenende gesetzt, könnte die Angriffe auf iranische Energieinfrastruktur dennoch jederzeit wieder aufnehmen.

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So ist das Krypto-Portfolio aktuell aufgestellt (100.000 US-Dollar Basis)

In Anbetracht des unklaren Ausgangs des Iran-Konflikts haben wir keine Veränderungen am Musterdepot vorgenommen. Unverändert beinhaltet das Portfolio die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung Bitcoin (BTC) sowie Positionen in Ethereum (ETH), Solana (SOL), Aave (AAVE), dem Binance Coin (BNB), Virtuals Protocol (VIRTUAL), Canton (CC), Ripple (XRP) und Hyperliquid (HYPE). Um Handlungsfähig zu bleiben, verfügt unser Depot zudem weiterhin über eine hohe Cash-Quote im Stablecoin Tether (USDT).

Im Wochenvergleich weist das Portfolio einen leichten Kursabschlag von knapp vier Prozent auf und notiert aktuell bei rund 90.000 US-Dollar Gesamtwert.

Das BTC-ECHO Musterdepot profitiert von der aktuellen Erholung am Krypto-Markt

Das vollständige Portfolio könnt ihr euch in der BTC-ECHO App kostenlos selbst nachbauen. Dafür müsst ihr einfach die BTC-ECHO App im App Store oder Google Play Store herunterladen und im Reiter “Portfolio” alle oben gezeigten Coins hinzufügen.

Um zukünftige Käufe und Verkäufe von Kryptowährungen auch im eigenen Portfolio abbilden zu können, empfiehlt sich die Krypto-Börse Coinbase, bei der Neukunden einen Willkommensbonus von 30 Euro erhalten können.

Coin-Positionen im Fokus: Unsere Einzeleinschätzung

Bitcoin (BTC)

Der erhoffte bullishe Kursausbruch bei Bitcoin ist abermals misslungen. Die Krypto-Leitwährung korrigierte zurück in seine Handelsrange zwischen 65.000 US-Dollar und 74.000 US-Dollar. Solange die Kryptowährung höhere Tiefs und Hochs ausbilden kann, ist die Chance auf einen erneuten Anstiegsversuch in Richtung Monatshoch bei 76.000 US-Dollar gegeben.

Insgesamt bleibt der Ausblick unverändert neutral bis leicht bullish: Eine Rückeroberung der 72.000 US-Dollar würde die jüngsten Verlaufshochs wieder in den Fokus rücken. Erst ein Ausbruch über 76.000 US-Dollar würde frisches Aufwärtspotenzial in Richtung 78.600 US-Dollar freisetzen. Ein nachhaltiger Kursrutsch unter die Supportmarke bei 68.000 US-Dollar würde das Chartbild kurzfristig eintrüben und den Bereich um 65.500 US-Dollar als Korrekturziel in den Fokus rücken.

Ethereum (ETH)

Trotz der jüngsten Kursschwäche kann sich Ethereum vorerst oberhalb der psychologisch relevanten Marke von 2.000 US-Dollar halten. Neue Kursdynamik dürfte der Ether-Kurs jedoch erst bei einem Sprung über 2.200 US-Dollar aktivieren. Sodann käme der Bereich um das Vorwochenhoch bei 2.380 US-Dollar als Erholungsziel in den Blick der Anleger.

Maximal wäre ein Sprung in Richtung 2.600 US-Dollar vorstellbar. Das Chartbild würde sich erst bei einem Rückfall auf neue Wochentiefs eintrüben. Ein Abverkauf in Richtung 1.900 US-Dollar wäre einzuplanen. Ein anhaltender militärischer Konflikt könnte den größten Altcoin bis an die 1.800 US-Dollar zurückkommen lassen.

Solana (SOL)

Solana bewegt sich wieder in seiner Handelsrange und konnte den Kursausbruch über den Schlüsselwiderstand bei 93 US-Dollar erneut nicht bestätigen. Höhere Tiefs und Hochs deuten jedoch unverändert auf einen intakten Aufwärtstrend hin. Frisches Momentum ist erst bei einer nachhaltigen Stabilisierung oberhalb der 95 US-Dollar zu erwarten. Sodann würde sich frisches Anstiegspotenzial in Richtung 105 US-Dollar sowie maximal 112 US-Dollar aktivieren. Ein Abverkauf unter 86 US-Dollar würde das Chartbild hingegen eintrüben und das Monatstief bei 80 US-Dollar als Ziel in den Investorenfokus bringen.

Aave (AAVE)

Aave rutschte in den Vortagen zurück in Richtung Monatstief um 104 US-Dollar bevor eine Erholung auf aktuell 109 US-Dollar einsetzte. Die leichte Gegenbewegung kann jedoch nicht über die Underperformance des DeFi-Lending Projekts hinwegtäuschen. Um die Umkehrbewegung zu festigen, muss der AAVE-Kurs zwingend über den EMA-20 bei 112 US-Dollar springen. Sodann käme die starke Resistmarke bei 120 US-Dollar als Zielmarke in den Blick.

Sollte sich der Erholungstrend fortsetzen, könnte Aave bis an das Zwischenhoch bei 132 US-Dollar zulegen. Ein anhaltend schwaches Momentum dürfte den Kurs auf ein neues Monatstief drücken. Die psychologische Marke von 100 US-Dollar fungiert als zentrales Unterstützungsniveau. Kommt es zu einem Bruch dieses Supports, dürfte Aave zurück in Richtung Jahrestief bei 92 US-Dollar zurückfallen.

Binance Coin (BNB)

Ähnlich wie die Konkurrenz musste auch BNB seinen Ausbruchsversuch in der Vorwoche abblasen. In der Folge fiel der Kurs unter den EMA-20. Aktuell taxiert der Binance Coin mit 631 US-Dollar wieder in seiner Handelsrange der letzten Wochen. Aufhellen dürfte sich das Chartbild erst bei einer dynamischen Rückeroberung der 650 US-Dollar. Sodann käme der EMA-50 bei 670 US-Dollar in den Fokus. Frisches Anstiegspotenzial in Richtung 740 US-Dollar würde sich erst bei einem Ausbruch über 688 US-Dollar ergeben. Ein Bruch des Wochentiefs könnte BNB zurück in Richtung 608 US-Dollar führen. Eine anhaltende Kursschwäche dürfte einen Abverkauf bis an die 582 US-Dollar initiieren.

Virtuals Protocol (VIRTUAL)

Nach einem Kursrücksetzer von 0,83 US-Dollar auf 0,64 US-Dollar konnte sich Virtuals zurück an den EMA-20 bei 0,70 US-Dollar erholen. Dieses Kursniveau fungiert nun als zentraler Widerstand. Ein Ausbruch dürfte den Kurs des AI-Coins in Richtung 0,80 US-Dollar hieven, während ein Kursabpraller das Monatstief um 0,63 US-Dollar als Korrekturziel aktivieren könnte. Solange der Altcoin jedoch höhere Tiefs und Hochs ausbilden kann, ist die Anstiegsbewegung der letzten sieben Handelswochen unverändert intakt.

Canton (CC)

Der Kurs der RWA-Blockchain rutschte in den Vortagen auf ein neues Monatstief ab. Erst eine Rückeroberung der 0,149 US-Dollar würde die Chance auf eine Erholung in Richtung Vorwochenhoch bei 0,157 US-Dollar wieder steigern.

Ein Bruch des Zwischentiefs bei 0,141 US-Dollar dürfte den CC-Kurs hingegen in Richtung 0,134 US-Dollar drücken. Sogar ein Rücksetzer in Richtung 0,125 US-Dollar wäre bei einer marktweiten Schwäche nicht ausgeschlossen.

Hyperliquid (HYPE)

Auch Hyperliquid konnte sich der Schwäche am Krypto-Markt nicht entziehen. Nachdem der Kurs bis in den wichtigen Zielbereich zwischen 43,00 US-Dollar un 44,50 US-Dollar vorgedrungen war, korrigierte der HYPE-Kurs zurück an die EMA-20 bei 36,77 US-Dollar bevor eine Erholung in Richtung 38,42 US-Dollar einsetzte. Kann sich der DEX-Coin erneut über dem Vormonatshoch festbeißen, ist ein Anstieg in Richtung 40,40 US-Dollar vorstellbar. Unverändert fungiert die 44,50 US-Dollar als maximales Anstiegsziel auf der Oberseite. Ein Rückfall unter das Wochentief könnte die Korrektur in Richtung 35,44 US-Dollar führen. Als maximales Rückfallziel fungiert der EMA-50 bei 33,75 US-Dollar.

Ripple (XRP)

XRP musste sich dem Fehlausbruch bei Bitcoin ebenfalls fügen und rutschte in der Spitze um 15 Prozent gen Süden ab. Der EMA-20 wurde damit erneut aufgegeben. Erst eine Rückeroberung der 1,43 US-Dollar könnte den Ripple-Kurs zurück in Richtung EMA-50 bei 1,48 US-Dollar bewegen.

Gelingt ein dynamischer Sprung über diesen gleitenden Widerstand, könnte der Kurs über die 1,55 US-Dollar in Richtung Vormonatshoch bei 1,67 US-Dollar ansteigen. Eine nachhaltiger Rückfall unter den Schlüsselsupport bei 1,35 US-Dollar würde das Zwischentief bei 1,27 US-Dollar als Ziel aktivieren. Eine andauernde Kursschwäche würde die Wahrscheinlichkeit eines Retests der 1,21 US-Dollar deutlich steigern.

Tether (USDT)

Der Stablecoin ist an den US-Dollar gekoppelt. Daher besteht keine Gefahr eines plötzlichen Wertverlusts.

Unsere aktuelle Strategie

Vor dem Hintergrund einer nach wie vor ungewissen Entwicklung im Persischen Golf und der Gefahr einer andauernden Seeblockade der Straße von Hormus haben wir erneut keine Änderungen im BTC-ECHO Musterportfolio vorgenommen. Neue Zukäufe sind frühstens bei einer von sämtlichen Konfliktparteien bestätigten Einigung und der damit einhergehenden Wiedereröffnung der Handelsroute geplant.

Das erwartet uns diese Handelswoche

Am Donnerstag (26. März, 13:30 Uhr) stehen die Erstanträge für Arbeitslosenanträge in den USA im Fokus, gefolgt von neuen Befragungsdaten der Universität Michigan zum Verbrauchervertrauen und der Inflationserwartung der US-Privathaushalte zum Wochenschluss am Freitag. (27. März, 15:00 Uhr)

Zusätzlich dürften jegliche Entwicklungen im Iran-Konflikt für erhöhte Volatilität an den Finanz- und Krypto-Märkten sorgen. Mehr dazu hier: Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Redaktioneller Hinweis: Mit dem BTC-ECHO-Musterportfolio wollen wir euch eine Hilfestellung geben und bilden alle Kauflevels, Zielmarken und Transaktionen transparent ab – inklusive Historie, Performance-Tracking und strategischer Einordnung. Marktexperte Stefan Lübeck – seit über zehn Jahren als Trader und Chartanalyst tätig – ist der aktive Manager des Portfolios. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar und dient ausschließlich zu Informationszwecken.

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