Dem Ripple-Coin droht ein erneuter Fehlausbruch. Warum dieses zur Gefahr für XRP werden könnte und welche Kursmarken nicht unterschritten werden dürfen, verrät der Kurschart!

Der Kursausbruch von Ripple (XRP) scheint vorerst verschoben. Ausgehend vom Wochenhoch bei 1,60 US-Dollar korrigierte die Kryptowährung um acht Prozentpunkte auf 1,46 US-Dollar und konnte die Rückeroberung der 50-Tagelinie nicht bestätigen. Damit folgt der Altcoin der Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC), die wenige Stunden vor der Fed-Leitzinsentscheidung ebenfalls schwächer tendiert. Ob die bullishe Trendfortsetzung gelingen kann oder eine weitere Hängepartie droht, dürfte primär von folgenden Chartmarken abhängig sein.

Folgende Kurslevel werden kurzfristig entscheidend

Der XRP-Kurs ist weiterhin in seiner Seitwärtsrange gefangen. Nachlassender Kaufdruck in den letzten 24 Handelsstunden verhinderte eine Trendfortsetzung gen Norden und ließ den Altcoin zurrück unter die wichtige Chartmarke um den gleitenden Durchschnitt EMA50 (orange) bei 1,50 US-Dollar nachgeben. Auch die positiven SEC-News, wonach Ripple ähnlich wie Solana (SOL) und 13 andere Altcoins zukünftig als digitaler Rohstoff eingestuft wird, wirkte sich bislang nicht kursstützend aus.

Kurzfristig müssen die Bullen nun zwingend alles daran setzen, die 200-Wochenlinie gepaart mit der 20-Tagelinie (EMA20, rot) um 1,42 US-Dollar zu verteidigen. Stabilisiert sich der Kurs an diesem Kreuzsupport, dürfte der Bereich um 1,50 US-Dollar als Ziel in den Fokus rücken. Ein nachhaltiger Rückfall unter das Wochentief würde hingegen die horizontale Unterstützung bei 1,35 US-Dollar wieder in den Fokus rücken.

Kursanalyse auf Basis des Wertepaares XRP/USD auf Bitfinex

Ripple: Bullishe Kursziele für die nächsten vier Handelswochen

Bullishe Kursziele: 1,50 USD, 1,57 USD, 1,61/1,67 USD, 1,77/1,82 USD, 1,95 USD

Obwohl Ripple am gestrigen Dienstag, dem 17. März, auf ein neues Monatshoch bei 1,60 US-Dollar zulegen konnte, gelang es den Bullen nicht, die Rückeroberung der 50-Tagelinie (EMA50, orange) und die damit einhergehende Ausbruchsbewegung zu bestätigen. Im Zuge eines Rücksetzers von Bitcoin bis in den Bereich um 72.000 US-Dollar korrigierte der XRP-Kurs auf 1,46 US-Dollar. Um die Chance auf einen erneuten Kursanstieg zu wahren, muss der Bereich um die EMA20 nun zwingend gehalten werden.

Gelingt es in der Folge den Bereich um 1,50 US-Dollar in den kommenden Tagen zurückzuerobern, kommt das Wochenhoch unweit der roten Widerstandszone zwischen 1,61 US-Dollar und 1,67 US-Dollar als Ziel in den Fokus. Hier finden sich mit dem Verlaufstief aus dem April 2025 sowie dem 38er Fibonacci-Retracement an der Unterseite und dem Zwischenhoch vom 15. Februar an der Oberseite ein Bündel an charttechnisch relevanten Resistmarken.

Wie schon zu Wochenbeginn ersichtlich, dürften die Bären alles daran setzen, die Erholung im Keim zu ersticken. Erst, wenn auch dieser Chartbereich nachhaltig zurückerobert werden kann, ist ein Durchmarsch über das Februarhoch in Richtung lila Abrisskante zwischen 1,77 US-Dollar und 1,82 US-Dollar einzuplanen. Diese Resistzone war in 2025 mehrfach ein wichtiges Make-or-Break Level. Zusätzlich wirkt das 50er Fibonacci-Retracement der laufenden Anstiegsbewegung hier begrenzend für den Ripple-Kurs.

Vermehrte Gewinnmitnahmen müssen eingeplant werden. Sollte sich der gesamte Krypto-Sektor in den nächsten Wochen weiter gen Norden absetzen können, käme der horizontale Resist bei 1,95 US-Dollar als Nächstes in den Blick. Hier findet sich mit der 200-Tagelinie (EMA200, blau) das maximale Anstiegsziel für die nächsten vier Handelswochen.

Bearishes Chartszenario für die kommenden Handelswochen

Bearishe Kursziele: 1,42 USD, 1,35 USD, 1,27 USD, 1,17/1,12 USD, 1,05/1,00 USD, 0,86 USD, 0,75/0,71 USD

Die Bären waren erneut rechtzeitig zur Stelle und konnten einen nachhaltigen Befreiungsschlag vorerst verhindern. Der Rückfall unter die EMA50 untermauert die Kraft der Verkäuferseite. Solange Ripple unter dieser gleitenden Durchschnittslinie bei 1,50 US-Dollar gedeckelt bleibt, muss jederzeit mit weiteren Abverkäufen geplant werden. Sollte der XRP-Kurs in den kommenden Tagen nachhaltig unter die EMA20 bei 1,42 US-Dollar wegbrechen, kommt die Schlüsselunterstützung bei 1,35 US-Dollar erneut in den Anlegerfokus. Hier muss sich die Kryptowährung stabilisieren, ansonsten droht ein Retest des Vorwochentiefs bei 1,27 US-Dollar.

Sollte diese Supportmarke keinen Halt geben und der Abgabedruck bleibt weiter bestehen, dürfte die grüne Unterstützungszone um das 78er Fibonacci-Retracement zwischen 1,17 US-Dollar und 1,12 US-Dollar angelaufen werden. Mit vermehrter Gegenwehr des Käuferlagers ist zu rechnen. Schlägt die Bildung einer Doppelbodenformation jedoch fehl, weitet sich der Abverkauf bis in die türkise Zone um das Verlaufstief vom 10. Oktober im Bereich zwischen 1,05 US-Dollar und 1,00 US-Dollar aus.

Dieses charttechnisch und zudem psychologisch relevante Supportlevel fungiert bereits mehrfach als zentraler Dreh- und Angelpunkt. Bleibt eine nachhaltige Umkehrbewegung auch hier aus, käme der Kreuzsupport aus 88er Fibonacci-Retracement und 2023er-Hochs bei 0,86 US-Dollar als Kursziel in den Fokus. Bleibt Ripple trotz Zwischenerholung sodann unterhalb der 1,00 US-Dollar gedeckelt, kann ein Rückfall bis an das Ausbruchslevel aus dem November 2024 zwischen 0,75 US-Dollar und 0,71 US-Dollar mittelfristig nicht mehr ausgeschlossen werden. Kommt es zu einer nachhaltigen Kurskorrektur im S&P500 in den Handelsmonaten, ist schwer vorstellbar, dass sich der Krypto-Markt weiteren Rücksetzern entziehen kann.

Der Blick auf die Indikatoren

Der RSI ist auf Tagesbasis zurück in die neutrale Zone zwischen 45 und 55 abgerutscht. Hier muss sich der RSI-Indikator nun zwingend stabilisieren, um ein frisches Verkaufssignal abzuwenden. Im Wochenvergleich konnte sich der RSI-Indikator zwar ebenfalls von seinen Tiefstständen gen Norden absetzen, droht aber an der 14-Wochenlinie zu scheitern und könnte in der Folge neuen Abgabedruck erzeugen.

Disclaimer: Die auf dieser Seite dargestellten Kursschätzungen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind lediglich eine Einschätzung des Analysten.

Die Chartbilder wurden mithilfe von TradingView erstellt.

USD/EUR-Kurs zum Redaktionsschluss: 0,86 Euro.

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