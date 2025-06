Viele Krypto-Börsen in Europa konkurrieren um die MiCA-Lizenz, darunter auch Gemini. Wir haben mit dem Head of Europe über Regulierung, Adoption und Frauen im Krypto-Space gesprochen.

So wird Europa zum führenden Krypto-Ökosystem

Gemini Global State of Crypto Report 2025

In diesem Artikel erfährst du: Warum Europa zur Speerspitze der globalen Krypto-Adoption wird

Welche Länder in Europa die Adoption besonders vorantreiben

Wie sich die Geschlechterlücke bei Bitcoin-Investments zunehmend schließt

Unter der Krypto-freundlichen Trump-Regierung gedeiht die amerikanische Krypto-Branche. Doch auch hierzulande wächst der Sektor – und das Interesse der Bürger. Vor allem: wegen Inflation, Benutzerfreundlichkeit und einer konsequenten Regulierung. Das zumindest behauptet Gemini im Global State of Crypto Report 2025. Wir haben mit dem Head of Europe der Krypto-Börse über MiCA, Europa und die Krypto-Adoption gesprochen. Und: Warum immer mehr Frauen in Bitcoin investieren.

