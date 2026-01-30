Bundeskanzler Friedrich Merz warnt vor den Folgen des Dollar-Verfalls für die deutsche Wirtschaft. Als Antwort fordern er und Finanzminister Klingbeil eine schnelle Einführung des digitalen Euro.

In diesem Artikel erfährst du: Warum Friedrich Merz den digitalen Euro als Antwort auf die Dollarschwäche sieht

Wie der digitale Euro Europas wirtschaftliche und geopolitische Unabhängigkeit stärken soll

Welche Chancen sich Anlegern durch eine neue europäische Leitwährung eröffnen könnten

Der deutliche Kursverfall des US-Dollars sorgt für Unruhe in der Bundesregierung. Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich besorgt über die ökonomischen Auswirkungen auf die exportorientierte deutsche Wirtschaft geäußert. “Ich beobachte den Dollarkurs seit geraumer Zeit mit Sorge. Er ist eine erhebliche Zusatzbelastung für unsere Exportwirtschaft”, sagte Merz am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Berlin vor Gesprächen mit den Koalitionspartnern. Die Lösung der Probleme heißt laut Merz: digitaler Euro. Doch warum pocht die deutsche Politik gerade jetzt auf die schnelle Einführung der digitalen Zentralbankwährung?

Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen. Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte

Tägliche Analysen vom Marktführer

Hot-Coins & Trading-Signale

Exklusive Infos direkt vom Experten

100 % Kryptofokus - weniger Werbung

Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool) Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.