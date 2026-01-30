App herunterladen
Krypto in DACH 

Friedrich Merz schlägt Alarm: US-Dollar belastet Exporte – digitaler Euro soll helfen

Bundeskanzler Friedrich Merz warnt vor den Folgen des Dollar-Verfalls für die deutsche Wirtschaft. Als Antwort fordern er und Finanzminister Klingbeil eine schnelle Einführung des digitalen Euro.

Dominic Döllel
Beitragsbild: picture alliance und shutterstock

Beitragsbild: picture alliance und shutterstock

 | Friedrich Merz will sich mit dem digitalen Euro gegen den US-Dollar absichern

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Friedrich Merz den digitalen Euro als Antwort auf die Dollarschwäche sieht
  • Wie der digitale Euro Europas wirtschaftliche und geopolitische Unabhängigkeit stärken soll
  • Welche Chancen sich Anlegern durch eine neue europäische Leitwährung eröffnen könnten

Der deutliche Kursverfall des US-Dollars sorgt für Unruhe in der Bundesregierung. Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich besorgt über die ökonomischen Auswirkungen auf die exportorientierte deutsche Wirtschaft geäußert. “Ich beobachte den Dollarkurs seit geraumer Zeit mit Sorge. Er ist eine erhebliche Zusatzbelastung für unsere Exportwirtschaft”, sagte Merz am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Berlin vor Gesprächen mit den Koalitionspartnern. Die Lösung der Probleme heißt laut Merz: digitaler Euro. Doch warum pocht die deutsche Politik gerade jetzt auf die schnelle Einführung der digitalen Zentralbankwährung?

