In diesem Artikel erfährst du:
- Warum Friedrich Merz den digitalen Euro als Antwort auf die Dollarschwäche sieht
- Wie der digitale Euro Europas wirtschaftliche und geopolitische Unabhängigkeit stärken soll
- Welche Chancen sich Anlegern durch eine neue europäische Leitwährung eröffnen könnten
Der deutliche Kursverfall des US-Dollars sorgt für Unruhe in der Bundesregierung. Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich besorgt über die ökonomischen Auswirkungen auf die exportorientierte deutsche Wirtschaft geäußert. “Ich beobachte den Dollarkurs seit geraumer Zeit mit Sorge. Er ist eine erhebliche Zusatzbelastung für unsere Exportwirtschaft”, sagte Merz am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Berlin vor Gesprächen mit den Koalitionspartnern. Die Lösung der Probleme heißt laut Merz: digitaler Euro. Doch warum pocht die deutsche Politik gerade jetzt auf die schnelle Einführung der digitalen Zentralbankwährung?
- Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
- Tägliche Analysen vom Marktführer
- Hot-Coins & Trading-Signale
- Exklusive Infos direkt vom Experten
- 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
- Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden