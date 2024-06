In diesem Artikel erfährst du: Worum es in dem FinMaDiG geht

Warum Grüne die Verhandlungen blockieren

Welche Risiken der Stillstand für den deutschen Krypto-Standort bringt

Die Verhandlungen zum Finanzmarktdigitalisierungsgesetz (FinMaDiG) stocken. Es soll unter anderem die europäischen Regeln der MiCA-Verordnung in nationales Recht umsetzen. Grund für die Verzögerung soll eine Blockade der Grünen sein. Das erfuhr BTC-ECHO aus dem Umfeld. Doch was ist der Grund für den Stillstand? Worum geht es eigentlich bei dem FinMaDiG und welche Auswirkungen hat die Blockade auf den Krypto-Standort in Deutschland?

