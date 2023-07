Exklusiv Binance wird Handel in Großbritannien beenden

Binance wird den Retail-Handel in Großbritannien in den nächsten zwei Wochen schließen. Steht die Kryptobörse auch in Deutschland vor dem Aus?

Binance wird Handel in Großbritannien beenden

Binance steht weltweit unter enormem Druck. Nicht nur in den USA machen Regulatoren Jagd auf die Kryptobörse und ihren CEO Changpeng Zhao. Auch in Europa verhärten sich die Haltungen der Behörden. In Großbritannien steht Binance nun kurz vor dem Aus.

Wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person gegenüber BTC-ECHO berichtet, soll Binance Markets Limited (BML) derzeit die Schließung des Retail-Handels im Vereinigten Königreich vorbereiten. Der Schritt soll in den nächsten zwei Wochen vollzogen werden. Ab da können Kunden aus Großbritannien keine Einzahlungen mehr auf der Kryptobörse vornehmen.

Der Schritt kommt wenig überraschend. Ende Mai zog BML einen Lizenzantrag bei dem UK-Regulator FCA zurück. Damit verfüge “keine Entität der Binance Group über eine Form der Zulassung, Registrierung oder Lizenz”, um regulierte Dienstleistungen im Vereinigten Königreich anbieten zu können, heißt es in der Erklärung der Behörde.

BTC-ECHO bat Binance Europe um Stellungnahme. Ein Unternehmenssprecher erklärte, dass der zurückgezogene FCA-Antrag Dienstleistungen “außerhalb von Krypto” betroffen haben soll. Demzufolge gebe es “keine Auswirkungen” auf die Mutterplattform Binance.com. Allgemein bediene die Kryptobörse nur jene UK-Kunden, die aktiv die Dienstleistungen der Firma suchen, so der Sprecher weiter.

Droht auch in Deutschland das Aus?

Aber auch in anderen europäischen Staaten wird die Luft für Binance dünner. Aus den Niederlanden und Zypern zog sich die Kryptobörse erst vergangenen Monat zurück. In Österreich nahm das Unternehmen einen Lizenzantrag zurück und in Frankreich ermitteln Behörden sogar wegen Geldwäsche.

In Deutschland ist der Status um die Kryptoverwahrlizenz nicht abschließend geklärt. Die BaFin soll den Antrag abgelehnt haben. Details aus “Gesprächen mit den Aufsichtsbehörden”, wollte Binance Deutschland auf Anfrage von BTC-ECHO nicht mitteilen. Man setze die Arbeit fort, um die Anforderungen der BaFin zu erfüllen, heißt es.

Klingt so, als hätte die Kryptobörse ihre Hoffnungen auf einen Verbleib in Deutschland noch nicht gänzlich aufgegeben.

Binance entlässt Mitarbeiter

Es sind Entwicklungen, die sich auf die Personalsituation bei Binance auswirken. Die Kryptobörse soll laut US-Berichten weltweit zwischen 1.000 und 3.000 Mitarbeiter entlassen haben. Binance dementiert die Zahlen. Zuvor verließen mehrere Führungskräfte das Unternehmen, offiziell aus freien Stücken.

Ein Insider behauptet gegenüber BTC-ECHO, dass CEO “CZ” der Grund für den Abgang gewesen sein soll. Dieser sei “außer sich gewesen” über die Untersuchungen der US-Behörden, so die Quelle. Die Mitarbeiter sollten einen “Ablasshandel” mit den Regulatoren aushandeln, wonach Binance die Fehler der Vergangenheit mit einer hohen Geldstrafe begleichen wollte. Als das nicht klappte, soll CZ General Counsel Hon Ng zum Gehen bewogen haben.

Vor allem in den USA steht Binance im Kreuzfeuer der Strafverfolgungsbehörden. Nach der CFTC und der SEC rechnen Branchenbeobachter fest mit einer Anklage des US-Justizministeriums.