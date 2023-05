Gegenwärtig befinden sich mit über 20 Millionen ETH so viele Ethereum im Staking wie noch nie zuvor. Laut der Kryptoanalysefirma Cryptoquant werden mittlerweile rund 15 Prozent aller sich im Umlauf befindlichen Ether gestakt.

Zurückzuführen ist der Anstieg der Staking-Rate in den letzten Wochen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf das erfolgreiche Shapella-Upgrade. Dank Shapella können ETH Staker nun nämlich ihre ETH nicht nur in Staking einzahlen, sondern auch nach Belieben abheben. Insbesondere für institutionelle Investoren ist diese erhöhte Flexibilität ein Gamechanger. Der Markt für Ethereum Staking ist daher aktuell beliebter als jemals zuvor. Vor allem Liquid-Staking-Anbietern kam das in den letzten Wochen zugute.

Ethereum-Staking-Rate in Prozent I Quelle: Cryptoquant.com

Was ist Liquid Staking?

Liquid Staking beschreibt einen Prozess, bei dem Investoren Kryptowährungen, wie zum Beispiel Ethereum, in speziellen Staking Pools einzahlen, um Staking-Belohnungen zu erhalten. Das Besondere dabei ist jedoch, dass sie keinen eigenen Staking-Validator aufsetzen müssen und keine eigene Staking Hardware benötigen. Anstatt dessen stellen sie ihre ETH Liquid-Staking-Protokollen zur Verfügung, die ihnen diese Arbeit abnehmen und im Gegenzug dafür einen Teil der Staking-Renditen einbehalten.

Bei Liquid Staking werden ERC20-Token (LSD Token) erzeugt, die den Anspruch auf die gestakten Kryptowährungen und die damit verbundenen Belohnungen repräsentieren. Anleger können diese Token kaufen, halten, handeln und mit ihnen Staking-Belohnungen generieren, ohne sie direkt in einen Staking Contract zu sperren. Liquid Staking ermöglicht es Anlegern somit, die Vorteile von Staking zu nutzen, ohne einen eigenen Ethereum-Staking-Validator aufsetzen – dafür benötigt man normalerweise 32 ETH und entsprechende Hardware.

Aufgrund der immer größeren Bedeutung von Liquid Staking beleuchten wir im folgenden fünf der interessantesten Möglichkeiten, wie man Ethereum auf einfache und profitable Weise für sich arbeiten lassen kann. APR steht dabei im folgenden für Annual Percentage Rate (Jahresrendite in Prozent). Die Kennzahl dient zur Berechnung der Rendite, die man innerhalb eines Jahres auf mit dem jeweiligen ETH Liquid Staking Token verdienen kann.

1. Rocket Pool rETH: APR 5,04 Prozent

Eines der bewährten und vergleichsweise dezentralen ETH Liquid Staking-Protokollen ist Rocket Pool. Neben seinem Status als aufstrebender Star für Ethereum bietet Rocket Pool derzeit, einer APR von 5,04 Prozent mit seinem rETH Token.

Dieser bildet das Herzstück von Rocket Poll und repräsentiert die gestakten ETH. RETH generiert im Laufe der Zeit Staking-Belohnungen, die dem Wert von rETH direkt zugutekommen. Das Staking über Rocket Pool ist so einfach wie der Besuch von stake.rocketpool.net. Man benötigt lediglich 0,01 ETH, die man in das Protokoll einzahlen kann, im Gegenzug erhält man rETH. Eine weitere Möglichkeit ist der direkte Kauf von rETH auf einer dezentralen Börse wie Uniswap oder via MetaMask Wallet. Rocket Pool ermöglicht Ethereum Staking für jedermann.

2. Lido Finance stETH: APR 5,2 Prozent

Lido Finance ist ein weiterer bekannter Akteur im Liquid Staking. Das Protokoll bietet neben Ethereum auch Liquid Staking für Kryptowährungen wie Polygon oder Solana an. Lido hat einen eigenen Token namens stETH entwickelt, der die gestakten ETH repräsentiert und kontinuierlich mehr stETH in Form von Staking-Belohnungen generiert. Im Gegensatz zu rETH kommen hier die Staking-Belohnungen jedoch nicht direkt stETH zugute. Investoren, die stETH in ihrer Wallet halten, erhalten im Laufe der Zeit automatisch mehr stETH.

Die Attraktivität von Lido Finance stETH liegt in seiner Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit. Staker müssen lediglich stETH erwerben und halten, um ihre zugrunde liegenden gestakten ETH und die damit verbundenen Belohnungen zu erhalten.

Derzeit bietet Lido Finance stETH eine geschätzte APR von 5,2 Prozent. Darüber hinaus ist stETH ebenfalls auf kostengünstigeren Ethereum-Layer-2-Skalierungslösungen wie zkSync, Arbitrum oder Optimism erhältlich. Außerdem ist stETH im DeFi-Sektor, der am meisten genutzte Liquid Staking ETH Token, der bereits in eine Vielzahl von DeFi-Anwendungen integriert ist. Um stETH von Lido Finance zu erwerben, kann man lido.fi besuchen und seine ETH in stETH umtauschen. Eine weitere Möglichkeit um an stETH zu kommen ist, diese auf zentralen oder auf dezentralen Börsen wie Uniswap oder Sushiswap zu kaufen.

3. Diversifizierter Staked ETH Index: APR 4,7 Prozent

Der Diversifizierte Staked Ethereum Index (dsETH) ist ein Token, der von Index Coop entwickelt wurde. Er bündelt mehrere Ethereum Liquid Staking Token in einem einzigen Token. Das bedeutet, dass Investoren durch den Kauf von dsETH in verschiedene Liquid Staking Token gleichzeitig investieren können, um nicht von einem einzigen abhängig sein zu müssen.

Der Vorteil von dsETH besteht somit darin, dass es die Dezentralisierung von Ethereum fördert und das Risiko des Stakings auf verschiedenen Liquid-Staking-Anbieter verteilt. Derzeit umfasst dsETH rETH, wstETH und sETH2, wobei das Portfolio für zukünftige Ergänzungen offen ist. Projekte, die Teil des Index werden wollen, müssen jedoch bestimmte Kriterien erfüllen.

DsETH ist ein Rebasing-Token. Das bedeutet, dass Staking-Belohnungen wie bei Rocket Pools rETH im Laufe der Zeit durch Preissteigerungen des Tokens reflektiert werden, anstatt die Token-Menge zu ändern wie bei stETH. DsETH ist derzeit direkt auf der Website von Index Coop erhältlich oder kann auf dezentralen Börsen gekauft und verkauft werden.

4. Frax Ether sfrxETH: APR 6,61

Frax Finance ist ein weiterer Anbieter von Ethereum Liquid Staking. Mit Staked Frax Ether (sfrxETH) eine neue Art von Liquid Staking, ermöglicht Frax noch höhere Renditen als Lido und Rocket Pool.

Das Konzept von Frax ETH basiert darauf, dass Staker zwei verschiedene Token erhalten: frxETH, das die ursprüngliche ETH-Einlage der Staker repräsentiert, und sfrxETH, das die Staking-Belohnungen ansammelt. Diese Struktur bietet den Nutzern von Frax ETH eine erhöhte Kapitaleffizienz. Frax Finance nutzt sein eigenes DeFi-Ökosystem, um von den hohen Ethereum-Staking-Renditen zu profitieren. Durch das Einsetzen von gestaktem ETH innerhalb des Ökosystems generiert das DeFi-Protokoll zusätzliche Einnahmen neben der regulären ETH-Staking-Rendite.

Die genauen Mechanismen werden in diesem Beitrag ausführlich erläutert. Anlegerinnen und Anleger können zudem die Performance live und direkt auf der Blockchain verfolgen. Die erzielten Renditen basieren nicht auf kurzfristigem Boosting oder ähnlichen Maßnahmen, sondern stammen unter anderem aus Gebühren für Token Swaps oder anderen DeFi-Aktivitäten innerhalb des Ökosystems von Frax.

Derzeit bietet sfrxETH eine geschätzte Jahresrendite (APR) von 6,61 Prozent, was es zum derzeit rentabelsten Liquid Staking Token macht, der nicht gehebelt wird. Wenn man daran interessiert ist, mit Frax ETH zu staken, muss man zuerst ETH in frxETH umtauschen und anschließend frxETH in sfrxETH über die Frax-Website staken.

5. Interest Compounding ETH Index: APR 9,9 Prozent

Der Interest Compounding ETH Index (icETH) ist ein weiterer Liquid Staking Token Index von Index Coop. IcETH unterscheidet sich jedoch grundlegend von Liquid Staking Token wie stETH oder rETH. Während stETH und rETH hauptsächlich darauf abzielen, Liquidität für gestaktes Ethereum bereitzustellen und Anlegern eine Staking-Rendite ähnlich der nativen Ethereum-Staking-Rendite zu bieten, verfolgt icETH eine gehebelte Strategie, um eine erhöhte Rendite zu erzielen. Derzeit beträgt diese rund 9,9 Prozent im Jahr.

Durch die Verwendung von Set Protocol und Aave hinterlegt icETH stETH als Sicherheit und leiht sich ETH, um zusätzliches stETH zu erwerben. Das angestrebte Hebelverhältnis liegt bei 3,1x und wird durch ein automatisches Keeper-System überwacht, das bei Bedarf eine Rebalancierung durchführt. Diese gehebelte Strategie ermöglicht es icETH, eine höhere Rendite im Vergleich zu stETH oder rETH zu bieten, ist jedoch auch mit einem höheren Risikoprofil verbunden.

Während icETH den Vorteil einer erhöhten Rendite bietet, sollten Anleger das Liquidations- und das Zinsrisiko im Zusammenhang mit dem Staking von stETH und dem Leihen von ETH berücksichtigen. Dies unterscheidet icETH von stETH, rETH und sfrxETH, bei denen kein zusätzliches Liquidationsrisiko besteht, da sie keine gehebelte Strategie verwenden. IcETH ist somit für Anleger interessant, die bereit sind, ein höheres Risiko einzugehen, um eine höhere Rendite auf ihre gestakten ETH zu erzielen. Erhältlich ist icETH direkt auf der Website von Index Coop oder auf dezentralen Börsen wie Uniswap.

Fazit

Seit dem Shapella-Upgrade hat die Ethereum-Staking-Landschaft enorme Fortschritte gemacht und bietet Anlegern nun eine Vielzahl von Möglichkeiten, um vom Wachstum des Ethereum-Netzwerks zu profitieren.

Da es im Ethereum-Staking-Dschungel nur so vor Möglichkeiten wimmelt, fällt die Wahl des passenden Anbieters nicht immer leicht. Damit du den perfekten Staking-Partner findest, solltest du die folgenden Kriterien berücksichtigen:

Erwartete Rendite

Risiken und Sicherheitsaspekte des Liquid-Staking-Anbieters

Benutzerfreundlichkeit und Zugänglichkeit der Staking-Lösung (Zentrale Börse oder DEX, L2-Netzwerke oder nur ETH Mainnet)

Optionen, gestakte ETH in anderen DeFi-Protokollen für zusätzliche Renditen einzusetzen

Mit diesen Punkten im Hinterkopf kannst du eine fundierte Entscheidung treffen und die Staking-Option wählen, die am besten zu deinem Anlageprofil passt. Egal, ob du auf der Suche nach hohen Renditen oder eher risikoarmen Optionen bist – die oben genannten Möglichkeiten bieten etwas für jeden Geschmack.