Vieles spricht dafür, dass die Einführung mehrerer Ethereum-Futures-ETFs kurz bevor steht. Der Vermögensverwalter Valkyrie kündigte gestern an, seinen Bitcoin-Futures-ETF in ein gemischtes Futures-Finanzprodukt aus BTC und ETH umzuwandeln. VanEck gab ebenfalls einen eigenen ETF, mit Start zum 3. Oktober, bekannt. Marktbeobachter und Blockchain-Experten von Bloomberg glauben an eine Einführung “schon nächste Woche“. Die SEC hat offiziell noch keine Antragsgenehmigung bestätigt. Eine Zulassung der Futures kann sich bullisch auf den Markt und Ethereum auswirken. Was es damit auf sich hat und warum sich die SEC daran die Finger verbrennen könnte.

