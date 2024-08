In diesem Artikel erfährst du: Welche potenzielle Summe in die Ethereum Spot ETFs fließen können

Was 0,1 oder 1 Prozent an Mittelzuflüssen auf Basis der AuM von BlackRock und Co. mit dem Ether-Kurs bewirken könnten

Warum die Mittelzuflüsse in die Ethereum ETFs nicht linear verlaufen werden

Welche ETH-Kurs-Entwicklung man auf Basis der Bitcoin Spot ETFs für die Ethereum Spot ETFs ableiten kann

Die Ethereum Spot ETFs sind seit Ende Juli live. Jeder amerikanische Bürger kann seitdem in die Produkte von BlackRock, Fidelity und Co. investieren. Eine Frage, die dabei jeden Krypto-Investor interessiert: Wie hoch kann der Ether-Kurs durch den Eintritt der Vermögensverwalter steigen? Um einen Eindruck von dem Kurspotential zu bekommen, wird in diesem Artikel die Annahme getroffen, dass 1 Prozent des gesamten Vermögens (Assets under Management, AuM), das die größten ETF-Emittenten verwalten, in die ETH Spot-ETFs fließt. Wie realistisch diese Annahme ist und welche Rückschlüsse Berechnungen zulassen, wird nachfolgend eingeordnet.

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ 1. Monat 1 € Für Neukunden Unbegrenzter Zugriff auf Plus+ Inhalte

Exklusive Artikel und Analysen

Geräteübergreifend (Web & App)

Viel weniger Werbung Jetzt für nur € 1,- testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden