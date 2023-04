Krypto-Trends Diese Coins und Projekte gehen auf Twitter viral

Die Web3-Plattform Streamer hat sich in einer Untersuchung der Frage gewidmet, welche Krypto-Projekte besonders häufig auf Twitter erscheinen. Dazu hat das Unternehmen die Twitter-APIs unter die Lupe genommen und über einen Zeitraum von sieben Tagen Hashtags mit Krypto-Bezug erfasst. Der Erhebung lief vom 10. bis 16. März 2023. Das sind die Projekte mit der höchsten Hashtag-Dominanz.

Mit Bitcoin, Ethereum, BNB, und Ripple finden sich vier Krypto-Coins wieder, die auch in puncto Marktkapitalisierung das Feld anführen. Ausnahmen bilden hier Stablecoins wie Tether oder der USD-Coin, die es trotz großer Marktanteile nicht in die Liste geschafft haben.

Bitcoin als Top-Performer

Mit 1,65 Millionen erfassten Hashtags bildet #Bitcoin die unangefochtene Nummer eins der Rangliste. Die Kryptowährung findet am häufigsten auf dem Nachrichtenportal von Tech-Mogul Elon Musk Erwähnung. 2008 in Reaktion auf die Finanzkrise erschienen, hat Bitcoin den Anspruch eine dezentrale Alternative zum klassischen Finanzwesen darzustellen.

BNB: Binance sorgt für Aufruhr

Binance ist die größte Krypto-Börse der Welt. Der dazugehörige BNB-Coin ist Teil des Ökosystems des Unternehmens. Der Besitz der Token räumt Nutzern verschiedene Vorteile auf der Plattform und beim Handel mit Kryptowährungen ein. Knapp 640.000 Mal wurde der Hashtag #BNB verwendet. Das Unternehmen um den Firmen-Chef Changpeng "CZ" Zhao war in der Vergangenheit immer wieder in die Schlagzeilen geraten. Ende März 2023 haben US-Behörden Anklage gegen den Krypto-Giganten erhoben.

Vorfreude auf Ethereum-Upgrade

Platz drei belegt Ethereum. Die zweitgrößte Blockchain wurde innerhalb des Erhebungszeitraums etwa 430.000 Mal in Form eines Hashtags erwähnt. Neben einem allgemein hohem Interesse an der Smart-Contract-Plattform dürfte das lang erwartete "Shapella-Upgrade" für zusätzliche Aufmerksamkeit gesorgt haben. Voraussichtlich am 12. April werden dort gestakte ETH wieder freigegeben, die seit der Umstellung des Konsensmechanismus auf Proof of Stake im Protokoll eingefroren sind.

Zoomt man ein wenig heraus und betrachtet die Plätze elf bis zwanzig, finden sich vor allem diverse DeFi-Projekte unter den Top-Performern. Neben bekannten Projekten wie UniSwap, Avalanche oder Optimism reiht sich auch Elon Musks Lieblings-Token "Dogecoin" in die Liste ein. 71.000 Mal fand der Hashtag Verwendung. Eine Zahl, die sich wohl nach oben geschraubt haben dürfte, nachdem Musk das Twitter-Logo durch das Hunde-Symbol des Memecoins ersetzt hat.

