Überraschung: Wer heute früh sein Twitter öffnete, wurde plötzlich von Kabosu angestarrt, dem vielleicht berühmtesten Shiba Inu des Internets. Elon Musk hat das Logo von Twitter durch das von Dogecoin ersetzt. Der Kurs des Memecoins pumpte daraufhin um knapp 30 Prozent und trendet auf der Seite. Alle Welt fragt sich: Was soll das?

Musk hält sich mit Aussagen bedeckt. Dafür postete er ein lustiges Meme. Ein Polizist kontrolliert einen Schmetterling mit Dogekopf. In seinem Ausweis steht noch das Twitter-Logo. Die Caption: “Das ist ein altes Foto.” Der Vorschlag, die Aktion durchzuführen, kam schon am 28. März 2022 von einem User namens Chairman: “Kauf Twitter. Und ändere das Logo in Doge.” Darauf antwortete Elon Musk nun: “wie versprochen”.

Eine Anfrage vom Business Magazin Quartz an die Kommunikationsabteilung von Twitter quittierte diese mit einem lächelnden Kackhaufen-Emoji. Es könnte mehr dahinter stecken: Elon Musik will die Plattform zu einem Bezahldienst machen. Als eine mögliche Währung wird im Internet immer wieder auch Dogecoin gehandelt. Bereits im Januar 2023 fingen Wale an, den Coin in großen Mengen zu akkumulieren.

Der Milliardär ist bekannt für seine Spielereien mit dem Memecoin: Die letzten Jahre fiel er immer wieder mit Hype-Tweets auf: “Dogecoin Rulz” oder “keine Höhe, keine Tiefen, nur Doge”. In 2021 empfahl er sogar in Saturday Night Live, in Doge zu investieren. Ein Jahr später proklamierte er auf Twitter: Er isst im Fernsehen ein Happy Meal, wenn McDonalds dafür Doge akzeptiert.

Dogecoin pumpte um 36.000 Prozent

Wegen dieser und anderer Aktionen steht Elon Musik auch vor Gericht. Investoren beklagen, er hätte den Doge-Kurs künstlich um mehr als 36.000 Prozent in die Höhe getrieben, um ihn dann abstürzen zu lassen. Sein Anwalt sieht das anders: “Es ist nichts Unrechtmäßiges daran, Worte der Unterstützung für oder lustige Bilder über eine legitime Kryptowährung zu twittern, die weiterhin eine Marktkapitalisierung von fast 10 Milliarden Dollar hat.”

Wegen seiner geringen Transaktionskosten und hohen Geschwindigkeit gilt Dogecoin vielen als “Bitcoin für Mikrotransaktionen”. Eigentlich startete das Projekt 2013 als Witz. Pro Jahr werden fünf Milliarden neue Coins generiert, was langfristig zu einer heftigen Inflation des Vorrats führt. Twitter hat seit Musks Übernahme die Hälfte seines Wertes verloren und wird nun auf rund 20 Milliarden US-Dollar geschätzt. Nicht viel mehr als Doge.

