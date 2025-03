Die Charts der Woche Bitcoin, Gold und eine Sensation

In diesem Artikel erfährst du: Warum der Bitcoin-Kurs und die "extreme Angst" eine gute Einstiegschance bietet

Welche Sensation die Mining-Industrie diese Woche feierte

Warum die Inflationsdaten der USA Hoffnung auf ein Kurswachstum geben

Der Krypto-Markt steckt noch immer in der Bärenphase fest: Bitcoin ist rund 24 Prozent vom Allzeithoch entfernt, bei Ethereum sind es 61 Prozent. Auch Solana notiert fast 60 Prozent unter seinem Höchstwert vom 19. Januar. In der aktuellen Handelswoche sind die Kurse konsolidiert oder weiter gesunken. Aber: Es gibt auch Hoffnung, in Form von neuer Liquidität. Und: Eine Sensation überrascht die Mining-Branche.

