Bitcoin ohne Selbstverwahrung verfehlt sein Potenzial: Josef Tětek erklärt im BTC-ECHO-Interview, warum Bildung über Private Keys und echte Nutzung wichtiger ist als jeder ETF-Hype.

Bitcoin bedeutet finanzielle Selbstbestimmung – Interview mit Josef Tětek

"In Afrika hat Bitcoin leider oft ein Scam-Image"

In diesem Artikel erfährst du: Warum Bitcoin-ETFs zwar bequem, aber keine echte finanzielle Souveränität bieten

Warum echte Bitcoin-Nutzung mehr ist als nur Preispartizipation über Finanzprodukte

Wie Bitcoin in Afrika und Lateinamerika als Zahlungsmittel echten Mehrwert schafft

Bitcoin-ETFs boomen, doch wahre finanzielle Freiheit gibt es nur durch Selbstverwahrung – das sagt Josef Tětek. Als Chef der Trezor Academy betreut er Projekte im globalen Süden, die Bitcoin dorthin bringen, wo es wirklich gebraucht wird. Wir haben den Bitcoin Educator auf der BTC Prague zum Interview getroffen.

