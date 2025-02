Aktuelle Verbraucher- und Erzeugerpreise aus den USA sowie Daten aus dem US-Einzelhandel werden die Kursentwicklung von Bitcoin (BTC) in dieser Woche maßgeblich beeinflussen.

Das wird für Bitcoin und Krypto in dieser Woche wichtig

In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten in dieser Woche die Kurse bewegen könnten

Warum Investoren die neusten US-Inflationszahlen genau im Blick haben sollten

Weshalb die Einzelhandelsumsätze in den USA ein Indiz für die Investitionsbereitsschaft der Privathaushalte ist

Der Bitcoin-Kurs kann sich weiterhin nicht nachhaltig von der jüngsten Korrekturphase befreien und schließt die Handelswoche einen Prozent tiefer bei 96.475 US-Dollar. Die angekündigten Strafzölle gegen Mexiko, Kanada und China gepaart mit verfehlten Quartalsergebnissen der Internetgiganten Alphabet und Amazon ließen die US-Aktienindizes korrigieren, was auch den Kryptomarkt belastete. Abermals musste die Mehrheit der Top-100 Altcoins teils signifikante Kurseinbrüche verkraften. In der neuen Handelswoche schauen die Investoren auf neue Inflationsdaten aus den USA sowie die Quartalszahlen mehrerer US-Kryptounternehmen. Welche relevanten Wirtschaftsdaten darüber hinaus in den kommenden Tagen im Fokus der Anleger stehen, verrät dieser Überblick.

