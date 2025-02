In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten in dieser Woche die Kurse bewegen könnten

Wieso neue ISM-Managerindizes einen guten Einblick in die wirtschatliche Situation der USA bieten

Weshalb neue Daten vom US-Arbeitsmarkt Einfluss auf die Kurse an den Finanzmarkt haben werden

Warum die Quartalszahlen von Paypal, Google und Amazon die Kurse am Kryptomarkt bewegen dürften

Der Bitcoin-Kurs rutscht nach einer gemischten Handelswoche über das Wochenende zurück unter die psychologisch relevante Marke von 100.000 US-Dollar ab. Die von US-Präsident eingeführten Strafzölle in einer Höhe von 25 Prozent gegen die Anrainerstaaten Kanada und Mexiko sowie einer 10 Prozent Steuer auf chinesische Importe sorgten am kurz vor Wochenschluss an der Wallstreet am Freitagabend für Gewinnmitnahmen am US-Aktienmarkt. Insbesondere Risikoassets und damit auch der Kryptomarkt erfuhr deutlich Kursabschläge, welche sich am Wochenende fortsetzten. Die Mehrheit der Top-100 Altcoins verzeichneten ebenfalls erneut signifikante Kurseinbrüche. In der neuen Handelswoche schauen die Anleger auf den US-Arbeitsmarkt sowie die Quartalszahlen weiterer US-Technologiegiganten. Welche relevanten Wirtschaftsdaten darüber hinaus in den kommenden Tagen im Fokus der Investoren stehen, verrät dieser Überblick.

