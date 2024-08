In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten in dieser Woche die Kurse bewegen könnten

Wieso die Entwicklung der Kerninflation in den USA die Kurse an den Finanzmärkten bewegen dürfte

Weshalb das Bruttoinlandsprodukt der USA eine wichtige Kennzahl für die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed darstellt

Warum Anleger die Entwicklung des US-Verbrauchervertrauens genau beobachten

Bitcoin (BTC) kann sich in der Vorwoche deutlich erholen. Dovishe Aussagen des Fed-Chefs Powell bei seiner Rede in Jackson Hole führte am Freitagnachmittag zu einem Befreiungsschlag. Die Krypto-Leitwährung stieg innerhalb weniger Stunden rund sieben Prozentpunkte auf zwischenzeitlich 64.987 US-Dollar gen Norden. Damit hat der BTC-Kurs den Großteil des Sell-Offs am Monatsanfang kompensiert und beendete die Handelswoche gut acht Prozentpunkte fester. Auch der restliche Kryptomarkt profitierte von der bullishen Kursentwicklung von Risikoassets und legte teils deutlich im Wert zu. Insbesondere die Top-10 Altcoins Solana (SOL), der Binance Coin BNB sowie Tron (TRX) wiesen ansehnliche Kurssprünge auf.

Ob sich der Bitcoin-Kurs und mit ihm auch die Kurse am Kryptomarkt auch in der neuen Wochen dem US-Aktienmarkt anschließen können, dürfte insbesondere von den neuesten US-Wirtschaftsdaten abhängig sein. Doch welche Termine stehen in dieser Handelswoche an? Ein Überblick.

