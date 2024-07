In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten in dieser Woche die Kurse bewegen könnten

Warum die Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve die Richtung des Marktes beinflussen dürfte

Wieso die Quartalsergebnisse der Tech-Giganten Apple und Microsoft sowie der Kryptounternehmen Coinbase und Mara Digital Holdings wichtig für die Kursentwicklung sein könnten

Bitcoin (BTC) zeigt sich in den letzten sieben Handelstagen weiterhin robust und kann über das Wochenende mit 69.418 US-Dollar ein frisches Verlaufshoch ausbilden. Im Zuge der Rede Donald Trumps auf der Bitcoin-Konferenz in Nashville konsolidiert die Krypto-Leitwährung zwar zwischenzeitlich zurück auf 66.635 US-Dollar, kann sich auf Wochenschlussbasis jedoch zurück auf 68.244 US-Dollar erholen. Hingegen rutschte die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum (ETH) nach dem Handelsstart der Spot-ETFs nach einer bullishen Vorwoche erwartungsgemäß gen Süden ab und beendet die Handelswoche mit rund sieben Prozent Kursabschlag um 3.250 US-Dollar.

Ob der Bitcoin-Kurs die bullishen Aussagen Trumps trotz der jüngsten Korrektur am US-Aktienmarkt in der neuen Handelswoche für weitere Kurssprünge nutzen kann, dürfte wie immer auch von den neuesten US-Wirtschaftsdaten sowie der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse weiterer US-Technologiegiganten abhängig sein. Doch welche Termine stehen in dieser Handelswoche an? Ein Überblick.

