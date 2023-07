Dies ist ein BTC-ECHO Plus+ Artikel. Plus+ Inhalte sind nur für Plus+ Mitglieder komplett sichtbar. Solltest du bereits ein Magazin-Abo haben, dann prüfe jetzt dein E-Mail-Postfach und sichere dir sofortigen Zugriff!

Bitcoin (BTC) und mit ihm der gesamte Kryptomarkt kommt nach einer bullishen Raktion im Nachgang des positiven Gerichtsurteils zugunsten von Ripple zuletzt nicht von der Stelle. Weder die Krypto-Leitwährung noch die große Mehrheit der Altcoins konnte sich nachhaltig nach oben absetzen. Trotz mehrerer bearisher Warnsignale bewegt sich der Bitcoin-Kurs mit rund 30.000 US-Dollar unverändert in seiner Handelsrange der letzten 4 Wochen. Auch der US-Technologieindex Nasdaq100 zeigte nach deutlichen Kurszuwächsen in den Vorwochen zuletzt erste Ermüdungserscheinungen und beendete die Handelswoche gut 1 Prozent schwächer. Die Anleger scheinen in Anbetracht des Zahlenreigens in dieser Handelswoche vorerst in Lauerstellung zu verharren und die US-Leitzinsentscheidung sowie die Quartalszahlen mehrerer Internet-Giganten abwarten zu wollen.

Die neue Handelswoche wird eröffnet durch Zahlen zum US-Verbrauchervertrauen am morgigen Dienstag. Zur Wochenmitte folgt die Leitzinssitzung der US Federal Reserve Bank (Fed). In der zweiten Wochenhälfte am Donnerstag gibt sodann die Europäische Zentralbank EZB ihre Zinsentscheidung für den Euroraum bekannt. Am letzten Handelstag der Woche schauen Investoren schließlich auf die Veröffentlichung frischer Kerninflationsdaten für die USA. Zudem erreicht die Berichtssaison in den USA in dieser Woche ihren Höhepunkt. Quartalszahlen von Microsoft und Alphabet am Dienstag sowie der Facebook Mutter Meta am Mittwoch dürften die Kursentwicklung des Nasdaq100 und damit auch die Kursentwicklung im Krypto-Sektor maßgeblich beeinflussen.

