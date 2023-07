Das positive Gerichtsurteil zugunsten von Ripple sorgte im Zusammenspiel mit fallenden US-Verbraucher- sowie Erzeugerpreisen für deutliche Kursgewinne am Kryptomarkt. Der XRP-Kurs sowie weitere Altcoins wie Cardano (ADA) und Polygon (MATIC) schossen in einer Erstreaktion am vergangenen Donnerstag, dem 13. Juli, mit zweistelligen Kurszuwächsen gen Norden. Auch der Bitcoin-Kurs erreichte mit 31.862 US-Dollar zwischenzeitlich ein neues Jahreshoch, konnte diesen bullishen Ausbruch in der Folge jedoch nicht bestätigen. Am letzten Handelstag der Woche setzten trotz guter US-Wirtschaftsdaten vermehrte Gewinnmitnahmen ein.

Die US-Aktienindizes gaben ihre anfänglichen Gewinne wieder ab und sorgten auch am Kryptomarkt für Kurskonsolidierungen. Bitcoin korrigierte innerhalb von zwei Handelsstunden um rund 4 Prozentpunkte zurück an die Unterkante der Seitwärtsspanne der letzten drei Handelswochen ab. Erst im Bereich der 30.000 US-Dollar stabilisierte sich der BTC-Kurs und erholte sich über das Wochenende auf rund 30.300 US-Dollar. Das in der letzten Bitcoin-Kursanalyse thematisierte bearishe Szenario einer kurzfristigen Kurskorrektur ist trotz der positiven News somit vorerst weiterhin nicht vom Tisch.

Die Handelswoche startet am morgigen Dienstag mit frischen Daten vom US-Einzelhandel. Zur Wochenmitte folgen die neuesten Verbraucherpreise für Europa sowie die vorab veröffentlichte Anzahl neu erteilter US-Baugenehmigungen. Tags darauf präsentiert die Federal Reserve von Philadelphia aktuelle Daten des Herstellungsindex Philly-Fed. Ebenfalls am Donnerstag werden die Vorabschätzungen der aktuellen Verkaufszahlen von Bestandsimmobilien am US-Häusermarkt präsentiert. Frische Quartalszahlen der US-Großbank Bank of America am Dienstag sowie des Autoherstellers Tesla am Mittwochabend geben darüber hinaus weitere Einblicke zur wirtschaftlichen Situation in den USA.

US-Einzelhandelsumsätze zu Wochenbeginn

Dienstag, 18. Juli 2023: Um 14:30 Uhr (MEZ) veröffentlicht das US-Census Bureau die finalen US-Einzelhandelsumsätze für den Vormonat Juni. Die Umsätze im Einzelhandel sind ein relevanter Indikator zur Einschätzung der Konsumlaune der Privathaushalte. Nach mehrfach deutlich verfehlter Prognosen lagen die Zahlen im Vormonat mit +0,3 Prozent wieder leicht über den Erwartungen von -0,1 Prozent. Für den abgelaufenen Handelsmonat Juni gehen die Marktbeobachter von einer erneuten Stabilisierung der Einzelhandelsumsätze aus. Erwartet wird eine Zunahme gegenüber dem Vormonat um +0,5 Prozent. Sollten die Schätzungen erreicht oder sogar überboten werden, deutet sich eine Aufhellung der Konsumlaune an. Ein steigendes US-Konsumverhalten könnte die Korrektur des US-Dollarindex (DXY) zusätzlich beschleunigen und für Rückenwind am Kryptomarkt sorgen. Im Vormonat profitierten die US-Aktienindizes wie auch der Bitcoin-Kurs von den besser als prognostizierten Umsätzen im US-Einzelhandel. Wird die Expertenschätzung hingegen unterboten und das Konsumverhalten ist abermals rückläufig, könnte sich die am vergangenen Freitag einsetzende Kurskonsolidierung verfestigen.

Inflationsdaten für die Eurozone zur Wochenmitte

Mittwoch, 19. Juli 2023: Um 11:00 Uhr (MEZ) veröffentlicht Eurostat die finalen Verbraucherpreise für Europa im Vormonat Juni. Die Experten rechnen für die finalen Daten mit einer rückläufigen Teuerungsrate von 6,1 Prozent auf dann 5,5 Prozent. Damit würden die Verbraucherpreise in Europa wie schon in den USA weiter zurückgehen. Ist die Inflationsrate wie prognostiziert weiter rückläufig, dürfte der europäische Aktienmarkt – ähnlich wie schon nach der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten – zunächst positiv reagieren. Dieses sollte sich in der Folge stabilisierend auf den Kryptomarkt auswirken. Liegen die EU-Verbraucherpreise hingegen oberhalb der Analystenprognosen, wäre dies ein Rückschlag im Kampf gegen die anhaltende Inflationsproblematik in der Eurozone. Anhaltend hohe Inflationsraten in den Ländern Europas würden die Rezessionsproblematiken in Europa weiter verschärfen. Die europäischen Finanzmärkte könnten ihre Gewinne der Vorwoche wieder abgeben und auch die Kurse von Bitcoin negativ beeinflussen.

Um 14:30 Uhr (MEZ) präsentiert das Census Bureau die Vorabschätzungen der US-Baugenehmigungen für den Monat Juni. Die Zahl der erteilten Genehmigungen gelten als ein Frühindikator für die Gesundheit des Immobilienmarktes in den USA. Im Vormonat lag die finale Anzahl der neuen Baugenehmigungen wieder leicht über den Expertenerwartungen. In der Folge zeigten sich die US-Aktienindizes freundlich, wovon auch der Bitcoin-Kurs profitierte. Für den Monat Juni rechnen die Analysten mit einer Stagnation am Immobilienmarkt. Gegenüber dem Vormonat prognostizieren die Marktbeobachter einen marginalen Rückgang von 1,496 Millionen im Mai auf 1,495 Millionen im Monat Juni. Wird die Prognose erreicht oder sogar übertroffen, könnte der US-Aktienmarkt und mit ihm auch der Bitcoin-Kurs im Wert zulegen. Liegt die Anzahl der erteilten Baugenehmigungen jedoch unter den Expertenerwartungen und der Immobiliensektor kühlt sich abermals ab, ist eine Kurskorrektur in den US-Aktienindizes und damit auch die Wahrscheinlichkeit einer Kurskonsolidierung am Kryptomarkt nicht auszuschließen.

Philly Fed Herstellungsindex

Donnerstag, 20. Juli 2023: Um 14:30 Uhr (MEZ) wird der jüngste Herstellungsindex der Philadelphia Fed präsentiert. Der Philly-Fed-Index gilt als Frühindikator für den wichtigen Einkaufsmanager-Index ISM. Indexwerte über 0 signalisieren eine positive Geschäftsentwicklung der Industriebetriebe, während bei einem Fall unter 0 mit einer negativen Geschäftsentwicklung zu rechnen ist. Im Vormonat wurden die Expertenprognosen zwar leicht verfehlt, waren dennoch besser als im schwachen ersten Jahresquartal 2023. Gegenüber dem Vormonat rechnen die Analysten mit einer Verbesserung von zuletzt -13,7 auf nun -9,7 im Monat Juli. Sollten die Prognosen der Marktteilnehmer erreicht oder sogar geschlagen werden, wäre dieses ein erstes Indiz für eine Stabilisierung der Geschäftsaussichten der US-Industriebetriebe.

In der Folge könnte der US-Aktienmarkt positiv reagieren, da sich die Wahrscheinlichkeit auf eine zeitnah einsetzende Rezession weiter verringern würde. Auch der Kryptomarkt dürfte diese Entwicklung positiv aufnehmen. Liegt der Index wie zuletzt am 20. April deutlich unter den Erwartungen, wäre dieses ein Indiz dafür, dass die US-Wirtschaft nach zuletzt besserer Daten in den kommenden Monaten abermals schwächeln könnte. Deutlich verfehlte Zahlen dürften in der Folge zu einer Korrektur am Aktien- wie auch Kryptomarkt führen.

Später am Nachmittag werden um 16:00 Uhr (MEZ) die neusten Verkaufszahlen von Bestandsimmobilien für den abgelaufenen Monat Juni präsentiert. Nach zuletzt steigenden Absatzzahlen rechnen die Analysten in ihren aktuellsten Schätzungen wieder mit einer Abkühlung. Gegenüber dem Vormonat wird mit einem Rückgang von zuletzt 4,30 Millionen auf 4,23 Millionen Häuser gerechnet. Sollten die veröffentlichten Zahlen die Schätzung übertreffen können, dürfte dies den US-Dollar weiter unter Druck bringen. Eine anhaltende Abschwächung der US-Währung könnte sich sodann positiv auf die Kurse von Bitcoin und Co. auswirken. Sind die Verkaufszahlen für Bestandsimmobilien, wie von den Marktexperten erwartet, erneut rückläufig, könnte sich der US-Dollar von seiner jüngsten Kurskorrektur erholen und Abgabedruck am US-Aktienmarkt sowie am Kryptomarkt generieren.