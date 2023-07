Eine weitere aufregende Woche im Krypto-Space neigt sich dem Ende. Die wichtigsten Ereignisse um Bitcoin, Ethereum und Co. kompakt im Überblick.

Worldcoin launcht auf Krypto-Börsen

Am Montag launchte Worldcoin auf verschiedenen Krypto-Börsen wie Binance, Bybit oder Huobi. In der Spitze erreichte WLD einen Kurs von 3,15 US-Dollar. Zum Zeitpunkt des Schreibens liegt der Coin von OpenAI-Gründer Sam Altman bei 2,19 – ein Plus von 31 Prozent.

Das Projekt erfreut sich großer Beliebtheit. Es gilt aber auch als umstritten. Mithilfe der Iris-Scans können Nutzer ihre Identität online nachweisen. Mehr als zwei Millionen Menschen, der Großteil davon im globalen Süden, wurden bereits verifiziert und hoffen jetzt auf eine Entlohnung durch den Token.

Angeblich kommt alle knapp acht Sekunden ein neuer Nutzer dazu.

Putin unterzeichnet Gesetz für digitalen Rubel

In Russland ist seit Dienstag der Weg frei für den digitalen Rubel. Präsident Wladimir Putin unterzeichnete ein Gesetz zur Einführung einer russischen Zentralbankwährung unterschrieben. Demnach ist die Bank Rossii fortan ermächtigt, die eigene Landeswährung auch digital an Bürger auszugeben.

Eine tatsächliche Nutzung durch Bürger scheint aber noch in weiter Ferne. Einem Statement der Zentralbank zufolge rechne man frühestens 2025 mit der alltäglichen Verwendung der Digitalwährung.

Indessen arbeitet auch die EU an einem digitalen Euro. Die Blockchain spielt dabei jedoch kaum eine Rolle.

Fed und EZB heben Leitzinsen an

Diese Woche standen auch Leitzinserhöhungen im Mittelpunkt. Den Auftakt machte die US-Notenbank Fed, mit einer Anhebung von 25 Basispunkten auf insgesamt 5,5 Prozent. Einen Tag später zog auch die Europäische Zentralbank (EZB) nach. Die erhöhte den Leitzins ebenfalls um 25 Basispunkte auf 4,25 Prozent.

In der Folge rutschte der Bitcoin-Kurs ab.

USA bringen Krypto-Gesetze auf den Weg

Die USA brachten diese Woche mehrere Krypto-Gesetze auf den Weg. Am Donnerstagmorgen machte der Finanzausschuss des Repräsentantenhauses mit dem “Blockchain Regulatory Certainty Act” und dem “21st Century Act” den Anfang. Letzterer ging einen Tag später auch durch den Landwirtschaftsausschuss.

Die Gesetze sollen regulatorische Klarheit in den USA schaffen. So regeln sie etwa die Zuständigkeiten der Behörden CFTC und SEC und sollen Krypto-Börsen einen Leitfaden an die Hand geben, um Lizenzierungsverfahren zu durchlaufen.

Optimism überholt Arbitrum

Der Wettkampf der ETH-L2-Netzwerke nimmt weiter an Fahrt auf. Am 25. Juli überholte Optimism seinen Rivalen Arbitrum, zumindest in Sachen Transaktionen. OP kam auf über 840.000, ARB hingegen nur auf 630.000 Überweisungen. Marktbeobachter erklären das Flippening mit dem Launch von Worldcoin (WLD), dessen Handelsvolumen größtenteils über Optimism abgewickelt wird.

Alles Weitere zum steigenden Transaktionsvolumen der Layer-2-Lösung lest ihr hier nach: