Eine weitere aufregende Woche im Krypto-Space neigt sich dem Ende. Die wichtigsten Ereignisse um Bitcoin, Ethereum und Co. kompakt im Überblick.

“BKA Bitcoin”: Darum muss Deutschland BTC verkaufen

“Wenn es eine Weltmeisterschaft geben würde in ‘wie kann ich mein Land möglichst hart abf*cken’, wäre Deutschland Weltmeister”, kritisiert sunnydecree die massiven BTC-Verkäufe. Mit dieser Meinung ist der prominente Bitcoin-YouTuber nicht alleine. In den sozialen Netzwerken wird die Bundesrepublik von Bitcoin-Enthusiasten verspottet. Das Internet ist sich einig: Deutschland bekommt es nicht auf die Kette.

Was viele nicht wissen: Die Staatsanwaltschaft Sachsen muss die 50.000 BTC verkaufen. Bei der Veräußerung handelt es sich um alles andere als eine schlechte Investmentstrategie.

Warum das so ist, erfahrt ihr hier: Warum Deutschland gezwungen ist, Bitcoin zu verkaufen

Krypto-Markt: Kommt jetzt die Trendwende?

Die Stimmung am Krypto-Markt ist schlecht, zumindest bei den Kleinanlegern, dem sogenannten Retail. Bei X (ehemals Twitter) ist vom Sommerloch die Rede, sämtliche Social-Media-Metriken sind auf Bärenmarktniveau und der große Befreiungsschlag nach oben ist den Altcoins auch noch nicht geglückt. Neuen Schwung erwarten viele erst im September, wenn die erste Zinssenkung in den USA erwartet wird und die US-Präsidentschaftswahlen in eine heißere Phase übergehen. Genau diese Einschätzung könnte sich hingegen als falsch herausstellen. Es gibt gute Gründe, warum der Bullenmarkt schon sehr zeitnah voll einsetzen könnte.

Alle Infos erhaltet ihr hier: Krypto-Markt: Wer jetzt noch bearish ist, übersieht die wichtigsten Details

Pectra: Das ist die Zukunft von Ethereum

Nach dem erfolgreichen Dencun Upgrade im März 2024, das die Transaktionskosten auf Layer 2 drastisch gesenkt hat, steht Ethereum nun vor einer noch bedeutenderen Transformation: dem Pectra Upgrade. Pectra kombiniert Vielzahl von Verbesserungen in einem und verspricht Ethereum in Bezug auf Skalierbarkeit und Effizienz auf ein gänzlich neues Niveau zu heben. Das Upgrade könnte somit nicht nur aus fundamentaler Sicht ein Gamechanger für das Ethereum-Ökosystem sein, sondern ebenfalls weitreichenden Folgen für die Entwicklung der ETH-Kurs haben.

Den Artikel lest ihr hier: Ethereum Pectra Upgrade: So sieht die Zukunft von ETH aus

Cybercrime-Experte im Interview: So ticken die Verbrecher

Elf Jahre, ein Thema: Bitcoin, Blockchain und Co. Matthias Bauer-Langgartner hat als ausgebildeter Jurist einen weiten Weg in der Kryptobranche zurückgelegt, von der englischen Finanzaufsicht FCA über Österreichs führende Kryptobörse Bitpanda zur Europäischen Zentralbank und nun Chainalysis, der größten Blockchain-Analysefirma. Dort verantwortet er seit sechs Monaten als Head of Policy für Europa alle wichtigen Krypto-Regulierungsfragen, die die drittgrößte Wirtschaft der Welt betreffen.

Im Gespräch mit BTC-ECHO verrät er, wie MiCa die Branche auf dem Kontinent verwandeln wird, warum das digitale Wettrüsten im Kampf gegen Cyberkriminelle nie aufhört – und was ihn davon überzeugt, dass die Finanzmärkte bald komplett tokenisiert werden.

Das Interview lest ihr hier: Cybercrime-Experte: “Die Kriminellen werden immer kreativer”

500 Millionen US-Dollar: Darum setzt BlackRock auf ETH

Wenn Larry Fink, der CEO von BlackRock – dem weltweit größten Vermögensverwalter – nach dem wichtigsten Trend im Finanzsektor gefragt wird, ist seine Antwort klar: Tokenisierung. Sie transformiert physische und immaterielle Vermögenswerte in handelbare digitale Token auf Blockchain-Netzwerken. Fink sieht darin den Schlüssel zur Demokratisierung von Investments, da so der Zugang zu verschiedenen Anlageklassen erheblich erleichtert wird. Taucht man tiefer in das Thema Tokenisierung ein, dann steht derzeit vor allem eine Kryptowährung im Fokus, nämlich Ethereum.

Im März 2024 hat BlackRock seinen ersten Fund auf der Ethereum Blockchain tokenisiert. Erst vor wenigen Tagen hat dieser Fund die Marke von 500 Millionen US-Dollar überschritten. Nachfolgend schauen wir uns an, welche Bedeutung dieser Meilenstein für die Blockchain-Industrie an und analysieren die Folgen für Ethereum.

Alle weiteren Infos erhaltet ihr hier: BlackRock: Darum setzt der Investment-Gigant auf Ethereum