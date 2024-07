Warum die Kurskorrektur der vergangenen Wochen bullish stimmt und welche Indikatoren auf eine Trendwende am Krypto-Markt schließen lassen.

In diesem Artikel erfährst du: Was die Entkopplung von On-Chain-Daten und Social-Media-Interesse verrät

Warum sich das Kräfteverhältnis zwischen Retail und institutionellen Investoren in Rekordzeit normalisiert

Was die Bitcoin Spot ETF Zuflüsse in der aktuellen Situation über die Markt-Resilienz aussagen

Warum die Ether Spot ETFs unterschätzt werden

Wieso das Einpreisen niedriger Zinsen in den kommenden Wochen an Fahrt aufnehmen kann

Die Stimmung am Krypto-Markt ist schlecht, zumindest bei den Kleinanlegern, dem sogenannten Retail. Bei X (ehemals Twitter) ist vom Sommerloch die Rede, sämtliche Social-Media-Metriken sind auf Bärenmarktniveau und der große Befreiungsschlag nach oben ist den Altcoins auch noch nicht geglückt. Neuen Schwung erwarten viele erst im September, wenn die erste Zinssenkung in den USA erwartet wird und die US-Präsidentschaftswahlen in eine heißere Phase übergehen. Genau diese Einschätzung könnte sich hingegen als falsch herausstellen. Es gibt gute Gründe, warum der Bullenmarkt schon sehr zeitnah voll einsetzen könnte.

