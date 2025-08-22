In diesem Artikel erfährst du:
- Wie bullish oder bearish ChatGPT und Co. sind
- Welche konkreten Kursprognosen sie für Bitcoin, Ethereum, Ripple und Solana haben
- Welcher Coin im Rennen klar die Nase vorne hat
Der Krypto-Markt kennt keine Ruhe: Nach neuen Allzeithochs bei Bitcoin und Co. überschlagen sich Analysten sowie Trader mit Prognosen – und jetzt auch Künstliche Intelligenzen. Wir wollten wissen: Wie sehen die smartesten Sprachmodelle der Welt die Zukunft von Bitcoin, Ethereum, Solana und Ripple? Werden sie weiter steigen, oder droht die große Korrektur?
Dafür haben wir ChatGPT, Claude, Gemini und Grok mit derselben Frage konfrontiert: “Bist du bullisch oder bärisch – und wo siehst du die Kurse in zwölf Monaten?” Herausgekommen ist ein spannender Schlagabtausch der Maschinen, die sich erstaunlich einig sind, aber in ihren Kurszielen dennoch weit auseinanderliegen.
- Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
- Tägliche Analysen vom Marktführer
- Hot-Coins & Trading-Signale
- Exklusive Infos direkt vom Experten
- 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
- Inkl. 24-Karat Bitcoin-Sammlermünze
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden