Ethereum bei 12.000, Solana bei 600 und Bitcoin bei 200.000 US-Dollar: So bullish sind ChatGPT und Co. für die nächsten 12 Monaten.

ChatGPT, Claude und mehr: So bullish sind Top-KIs auf Bitcoin und Co.

ChatGPT, Claude und mehr: So bullish sind Top-KIs auf Bitcoin und Co.

In den nächsten 12 Monaten

In diesem Artikel erfährst du: Wie bullish oder bearish ChatGPT und Co. sind

Welche konkreten Kursprognosen sie für Bitcoin, Ethereum, Ripple und Solana haben

Welcher Coin im Rennen klar die Nase vorne hat

Der Krypto-Markt kennt keine Ruhe: Nach neuen Allzeithochs bei Bitcoin und Co. überschlagen sich Analysten sowie Trader mit Prognosen – und jetzt auch Künstliche Intelligenzen. Wir wollten wissen: Wie sehen die smartesten Sprachmodelle der Welt die Zukunft von Bitcoin, Ethereum, Solana und Ripple? Werden sie weiter steigen, oder droht die große Korrektur?

Dafür haben wir ChatGPT, Claude, Gemini und Grok mit derselben Frage konfrontiert: “Bist du bullisch oder bärisch – und wo siehst du die Kurse in zwölf Monaten?” Herausgekommen ist ein spannender Schlagabtausch der Maschinen, die sich erstaunlich einig sind, aber in ihren Kurszielen dennoch weit auseinanderliegen.

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder. Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte

Tägliche Analysen vom Marktführer

Hot-Coins & Trading-Signale

Exklusive Infos direkt vom Experten

100 % Kryptofokus - weniger Werbung

Inkl. 24-Karat Bitcoin-Sammlermünze Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.