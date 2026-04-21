Der Kryptowährung Ethereum (ETH) stehen entscheidende Handelstage bevor. Gleich mehrere Faktoren beeinflussen die Kursentwicklung. Das verrät der Blick auf den Chart.

Die Kryptowährung Ethereum (ETH) stieg in den letzten sieben Handelstagen auf ein neues Mehrmonatshoch an. Trotz anschließender Kurskonsolidierung behauptete sich der Ether-Kurs vorerst oberhalb der 20-Tagelinie, was die Chance auf eine bullishe Trendfortsetzung aus charttechnischer Sicht weiter erhöht hat. Neuen Gegenwind könnte die positive Kursentwicklung jedoch im Zuge der Auswirkungen eines neuerlichen DeFi-Hacks erfahren. Zudem könnte ein wieder aufkeimender Iran-Konflikt die Anstiegsbewegung zunichtemachen. Anleger sollten in den kommenden Tagen zwingend folgende Kursmarken im Blick behalten.

Wichtige Chartniveaus für die nächsten Handelstage

Seit Monatsbeginn konnte Ethereum (ETH) seine Kurserholung fortsetzen und stieg in der Spitze bis an die Oberkante der blauen Widerstandszone bei 2.464 US-Dollar an. Damit handelt der Ether-Kurs wieder oberhalb der beiden gleitenden Durchschnittslinien EMA20 (rot) und EMA50 (orange). Frischen Rückenwind bekam der Kurs durch anhaltende Zuflüsse in die ETF-Produkte an der Wallstreet. Acht Handelstage in Folge sahen die Ethereum Spot ETFs neue Inflows in einem Gesamtumfang von 493 Millionen US-Dollar.

Zudem profitierte die zweitgrößte Kryptowährung vom signifikanten Kursanstieg der US-Aktienindizes Nasdaq100 und S&P500, welche neue Höchststände ausbilden konnten. Über das Wochenende erschütterte ein Exploit des Liquid-Staking Derivate Protokolls Kelp DAO das größte Krypto-Ökosystem und ließ die Kurse von Aave (AAVE), Layer Zero (ZRO) und auch Ethereum selbst korrigieren. Die Gefahr eines Domino-Effekts im DeFi-Sektor könnte die Erholungsrallye belasten.

Charttechnisch müssen die Bullen daher versuchen, das Wochentief im Bereich der EMA20 bei 2.262 US-Dollar zu verteidigen. Ein erneuter Angriff in Richtung der türkisen Widerstandszone würde die Chance auf eine bullishe Trendfortsetzung weiter verbessern. Erst ein Tagesschlusskurs oberhalb des 23er Fibonacci-Retracements würde frisches Anstiegspotenzial aktivieren. Ein Rückfall auf neue Wochentiefs würde die EMA50 bei 2.215 US-Dollar in den Fokus rücken. Gibt der Ether-Kurs diesen gleitenden Support auf, ist ein Retest der Unterkante des violetten Supportbereichs bei 2.151 US-Dollar wahrscheinlich.

Kursanalyse auf Basis des Wertepaares ETH/USD auf Bitfinex

Ethereum: Bullishe Zielmarken für die kommenden Handelswochen

Bullishe Kursziele: 2.385/2.458 USD, 2.591/2.631 USD 2.805/2.897 USD, 3.057/3.130 USD, 3.251 USD

Trotz des jüngsten DeFi-Hacks im Ethereum-Ökosystem konnte sich der Kurs bislang gut behaupten und schließt sich der Kursstärke der Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) an. Kursstützend wirkten in der Vorwoche einmal mehr die anhaltenden Zukäufe der größten Ethereum-Treasury Bitmine von zuletzt 100.000 Coins. Verkündet Donald Trump eine Verlängerung des Waffenstillstands oder gar eine Einigung mit dem Iran, dürfte der Ether-Kurs seine Vorwochenhochs zwischen 2.385 US-Dollar und 2.458 US-Dollar wieder ins Visier nehmen.

Hier entscheidet sich, ob die Käuferseite genug Kaufkraft aufweist, um einen nachhaltigen Ausbruch bis in den roten Widerstandsbereich zwischen 2.591 US-Dollar und 2.631 US-Dollar zu initiieren. Mit dem Verlaufstief vom 21. November 2025 sowie der fallenden 200-Tagelinie (EMA200, blau) unweit darüber ist diese Zone als Make-or-Break Level für die kommenden Handelswochen zu werten. Vermehrte Gewinnmitnahmen sind einzuplanen.

Erst, wenn Ethereum die EMA200 mehrere Tage in Folge zurückerobert hat, nimmt die Wahrscheinlichkeit eines Kursanstiegs bis in den nächsten relevanten Zielbereich zwischen 2.805 US-Dollar und 2.897 US-Dollar weiter zu. Erreicht der Kurs die Abrisskante von Ende Januar und kann sich trotz eines Kursabprallers am 38er Fibonacci-Retracement oberhalb der roten Chartzone stabilisieren, könnte die Kryptowährung perspektivisch bis in die gelbe Resistzone zwischen 3.057 US-Dollar und 3.130 US-Dollar durchmarschieren.

Abermals dürften Anleger hier vermehrt Gewinn einstreichen wollen. Dreht der Ether-Kurs jedoch auch hier nicht nachhaltig gen Süden um, wäre in den kommenden sechs Handelswochen ein Anstieg bis an das 50er Fibonacci-Retracement bei 3.239 US-Dollar nicht ausgeschlossen. Vorerst stellt dieser Widerstand das maximale bullishe Kursziel dar.

Bearishe Korrekturziele bei einem anhaltenden Abverkauf

Bearishe Kursziele: 2.262 USD, 2.212/2.151 USD, 2.048 USD, 1.981/1.936 USD, 1.826/1.750 USD, 1.668 USD, 1.562/1.470 USD, 1.416/1.371 USD

Die Bären waren in der Vorwoche im letzten Moment zur Stelle und verhinderten eine nachhaltige Ausbruchsbewegung über die türkise Widerstandszone. Der anschließende Kursrücksetzer ließ den Ether-Kurs bis an die steigende EMA20 konsolidieren. Hier waren die Bullen bereits zur Stelle und hievten den Kurs zurück gen Norden. Der Rückfall auf ein neues Wochentief würde die Oberkante des violetten Chartbereichs um die EMA50 bei 2.212 US-Dollar in den Fokus rücken. Abermals ist mit vermehrter Gegenwehr der Käuferseite zu rechnen.

Sollte Ethereum diesen Kreuzsupport aufgeben, kommt es an der Unterkante bei 2.151 US-Dollar zu einer Vorentscheidung. Zeigt sich der Altcoin hier schwach, droht ein Abverkauf in Richtung Monatstiefs. Der Supertrend bei 2.048 US-Dollar käme als Kursziel in den Blick. Dieses Chartlevel konnte zu Monatsbeginn mehrfach nicht per Tagesschlusskurs unterboten werden.

Die Stimmung am Krypto-Markt bleibt ängstlich I Quelle: BTC-ECHO, Fear and Greed

Mit dem steigenden unteren Bollingerband findet sich hier zudem eine weitere charttechnische Unterstützung. Bleibt der Abgabedruck bestehen und der Kurs rutscht auf ein neues Zwischentief ab, kommt der pinke Chartbereich in den Fokus. Die Zone zwischen 1.981 US-Dollar und 1.936 US-Dollar fungierte im Handelsmonat März als Schlüsselunterstützung und muss zwingend von der Käuferseite verteidigt werden. Ein Bruch dieses Bereichs würde das Chartbild deutlich eintrüben und könnte einen Abverkauf bis an die Jahrestiefs aus zwischen 1.826 US-Dollar und 1.750 US-Dollar starten.

Diese Zone fungiert unverändert als letzter potenzieller Umkehrbereich für Ethereum. Kommt es zu einer nachhaltigen Aufgabe dieses Unterstützungsbereichs, ist ein Rückfall bis an die 1.668 US-Dollar wahrscheinlich. Zuletzt fungierte dieses Kursniveau im am 22. April 2025 als Startpunkt für die bullishe Kursrallye im letzten Handelsjahr.

Maximale Korrekturmarken in den nächsten sechs Handelswochen

Findet Ethereum auch hier keinen Halt und tendiert im Zuge einer marktweiten Schwäche weiter gen Süden, könnte sich die Abwärtsbewegung bis in die grüne Unterstützungszone zwischen 1.562 US-Dollar und 1.470 US-Dollar ausweiten. Im April 2025 stellte dieser Chartbereich eine wichtige Supportzone dar. Die Bären dürften wie im Vorjahr erneut versuchen den maximalen Zielbereich zwischen 1.416 US-Dollar und 1.371 US-Dollar abzuarbeiten. Solange Ethereum die psychologisch relevante Marke von 2.000 US-Dollar nicht nachhaltig aufgibt, sind aus charttechnischer Sicht Zukäufe zu bevorzugen.

Ethereum: Der Blick auf die Indikatoren

Trotz der zwischenzeitlichen Kurskonsolidierung kann sich der RSI auf Tagessicht vorerst oberhalb der neutralen Zone stabilisieren. Erst ein Rückfall unter 45 würde ein neues Verkaufssignal aktivieren. Im Wochenchart kann sich RSI-Indikator weiter gen Norden absetzen und steht kurz davor in die neutrale Zone vorzudringen. Kommt es in dieser Zone zu keinem Abpraller gen Süden, würde sich das Rückschlagpotenzial weiter verringern.

Disclaimer: Die auf dieser Seite dargestellten Kursschätzungen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind lediglich eine Einschätzung des Analysten.

Die Chartbilder wurden mithilfe von TradingView erstellt.

USD/EUR-Kurs zu Redaktionsschluss: 0,85 Euro.

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