Dividenden versus Staking: Das bringt Anlegern 2026 mehr Rendite

Dividenden bleiben gefragt, doch Staking-Erträge holen auf. Wie Anleger 2026 mit Aktien und Krypto ein passives Einkommen erzielen können

Bitcoin gilt vielen Aktienfans als reines Spekulationsobjekt, schließlich wirft es wie Gold keine laufenden Erträge ab. Für Anhänger von Dividendenstrategien ein offensichtlicher Nachteil. Wer jedoch tiefer in den Krypto-Markt eintaucht, stößt mit dem Staking auf ein Modell, das regelmäßige Erträge ermöglicht. Bei Proof-of-Stake-Coins wie Ethereum, Solana oder Cardano können Anleger einen kontinuierlichen Cashflow erzielen. Der Begriff der “Krypto-Dividende“ liegt daher nahe – aber ganz so einfach ist es nicht.

Krypto-Staking als die neue, digitale Dividende?

So wie die Dividende nicht einfach als “neuer Zins” taugt, lässt sich auch Staking nicht als “neue Dividende” einordnen, denn die ökonomische Logik dahinter unterscheidet sich grundlegend. Dividenden im Aktienmarkt werden aus Unternehmensgewinnen gezahlt und spiegeln reale Wertschöpfung wider. Staking-Erträge entstehen hingegen als Vergütung dafür, dass Anleger ihre Coins einem Blockchain-Netzwerk zur Verfügung stellen und so dessen Sicherheit und Betrieb unterstützen.

Wer ein passives Einkommen anstrebt, sollte jedenfalls nicht allein auf die Höhe von Dividenden oder Staking-Erträgen achten, sondern vor allem auf deren Stabilität und die damit verbundenen Risiken. Regelmäßige Ausschüttungen sind aus Anlegersicht nur dann attraktiv, wenn sie sich langfristig als verlässlich erweisen und nicht im Nachhinein als trügerisches Versprechen entpuppen.

Staking versus Dividende: Das sind die wichtigsten Unterschiede

Bei Dividenden ist der Ablauf vergleichsweise simpel. Wer die Aktie zum Stichtag im Depot hält, erhält die Ausschüttung automatisch auf das Verrechnungskonto. Staking ist deutlich komplexer, da Krypto-Anleger ihre Coins aktiv an Validatoren delegieren, über Pools teilnehmen oder auf zentrale Anbieter wie Krypto-Börsen zurückgreifen müssen. Während Dividenden also weitgehend passiv zufließen, setzt Staking ein gewisses technisches Verständnis voraus.

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Bei der Zusammensetzung der Erträge zeigen sich klare Differenzen. Dividenden hängen von der wirtschaftlichen Lage eines Unternehmens ab, sodass reale Gewinne und die Ausschüttungspolitik zählen. Beim Staking bestimmen hingegen netzwerkspezifische Faktoren die Höhe der Erträge, darunter die Menge der gestakten Coins, die Protokollregeln, die Wahl der Validatoren und deren Gebühren. Bei Cardano speisen sich die Rewards etwa aus Transaktionsgebühren und neu geschaffenen Coins, während bei Solana stärker ins Gewicht fällt, an welchen Validator delegiert wird und wie die Verteilung im Netzwerk erfolgt.

Ein weiterer Unterschied liegt in der Art der Auszahlung. Dividenden werden in der Regel als Fiat-Gutschrift auf das Verrechnungskonto überwiesen, die Frequenz variiert je nach Unternehmen und Markt. US-Konzerne wie McDonald’s zahlen oft quartalsweise, deutsche Unternehmen wie die Telekom meist einmal jährlich. Staking-Erträge werden nicht in einer Fiat-Währung, sondern in der jeweiligen Kryptowährung ausgeschüttet und die Intervalle richten sich nach den Regeln des Netzwerks.

Mehr als 30 Prozent aller ETH werden inzwischen gestaked I Quelle: Dune



Solana schüttet Erträge nach jeder sogenannten Epoch aus, also nach einem fest definierten Zeitraum im Netzwerk, der meist rund eine Stunde dauert. Bei Cardano erfolgt die Verteilung ebenfalls in solchen Intervallen, allerdings in deutlich größeren Abständen von mehreren Tagen. Ethereum überweist überschüssige Rewards aktiver Validatoren automatisch an die hinterlegte Withdrawal Address, teils sogar im Minutentakt. Für viele Anleger wirkt Staking dadurch deutlich dynamischer als klassische Dividenden.

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Ob Staking oder Dividende: Hohe Erträge bedeuten zugleich hohe Risiken

Staking wirkt auf den ersten Blick oft als die attraktivere Option, da die nominalen laufenden Erträge meist über klassischen Dividendenrenditen liegen. Allerdings schwanken die Rewards je nach Netzwerk, gewähltem Validator und Gebührenstruktur teils erheblich, sodass die tatsächliche Rendite deutlich variieren kann.

Nach Daten von Staking Rewards sind bei Ethereum derzeit lediglich rund 2,9 Prozent zu erzielen, während Solana etwa 6 Prozent, Avalanche 6,9 Prozent und Bittensor sogar 18,7 Prozent bieten. Im Unterschied zu Dividendenaktien kann ein fallender Krypto-Kurs diese laufenden Erträge jedoch schnell überkompensieren. Der Dividendenaristokrat Coca-Cola kommt zwar nur auf rund 2,8 Prozent, steht dafür aber für ein deutlich konservativeres und weniger volatiles Investment als selbst etablierte Altcoin-Projekte. Ähnliches gilt für Procter & Gamble, McDonald’s, Altria und zahlreiche weitere beliebte Dividendenwerte.

Einige “Dividendenkönige” überzeugen mit jährlichen Erhöhungen über lange historische Zeiträume hinweg I Quelle: dividend.com

Ein zentraler Vorteil von Dividendenaktien liegt im langjährigen Ausschüttungs-Track-Record. Anleger können oft über Jahrzehnte nachvollziehen, ob ein Unternehmen seine Dividende kontinuierlich gesteigert oder in Krisenzeiten gekürzt hat. Eine vergleichbare Verlässlichkeit fehlt im Staking-Markt bislang, da die Modelle deutlich jünger sind und stärker von Krypto-Zyklen sowie der Entwicklung einzelner Netzwerke abhängen. Selbst Ethereum existiert erst seit rund zwölf Jahren und nutzt das Proof-of-Stake-Verfahren noch keine vier Jahre.

Hinzu kommt ein grundlegender Unterschied bei den Rechten der Investoren. Aktionäre sind Miteigentümer eines Unternehmens und verfügen über Stimmrechte auf Hauptversammlungen, während Staker im Krypto-Ökosystem letztlich Nutzer und Token-Inhaber bleiben, ohne echte Eigentumsansprüche am Netzwerk. Trotz oberflächlicher Parallelen handelt es sich damit um zwei klar unterschiedliche Ertragsmodelle, die jeweils andere Anlegertypen ansprechen.

Für viele klassische Anleger dürften Dividenden weiterhin die erste Wahl bleiben, da sie transparenter, risikoärmer und deutlich weniger technisch anspruchsvoll sind. Hinzu kommt die große Auswahl an Dividenden-ETFs, die oft hunderte Unternehmen bündeln und bei niedrigen Kosten eine breite Diversifikation ermöglichen. Vergleichbare Staking-ETFs, die mehrere Altcoins abdecken, befinden sich dagegen noch in einem frühen Entwicklungsstadium.

Staking richtet sich daher vor allem an Krypto-affine Investoren, die ohnehin von bestimmten Proof-of-Stake-Coins überzeugt sind und aus ihren Beständen zusätzliche Erträge erzielen möchten. Dabei sollten sie jedoch einen entscheidenden Punkt nicht unterschätzen: die steuerliche Behandlung von Staking-Rewards, die in der Praxis mit einigen Fallstricken verbunden sein kann.

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