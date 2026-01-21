App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
30€ verdienen
Jetzt mit Krypto starten & Bonus sichern
3.15 T $
Bitcoin-Kurs89,354.00 $-1.72%
Ethereum-Kurs2,969.66 $-3.96%
XRP-Kurs1.91 $-0.94%
BNB-Kurs874.35 $-4.21%
Solana-Kurs127.43 $-0.94%
TRON-Kurs0.296071 $-2.98%
Dogecoin-Kurs0.124506 $-0.89%
Cardano-Kurs0.358367 $0.03%
Zcash-Kurs356.58 $1.19%
Hyperliquid-Kurs21.08 $-8.15%
Chainlink-Kurs12.32 $-1.66%
Krypto-Steuer 

Steuerfalle Staking: Diese Fehler kosten dich viel Geld

Wer passiv über Staking Geld verdient, läuft Gefahr, am Ende draufzuzahlen. Denn die Anlagemethode kann zur echten Steuerfalle werden.

Daniel Hoppmann
Teilen
Ethereum-Kurs2,969.66 $-3.96 %
Bitcoin kaufen
Eine Solana und eine Ethereum-Münze sind vor einem Schreiben des Finanzamtes zu sehen, das über die zu zahlenden Steuern informiert.

Beitragsbild: KI-generiert

 | Staking kann lukrativ sein, wenn man die steuerlichen Risiken kennt

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welchen Fehler Anleger im Zusammenhang mit Staking am häufigsten machen
  • Warum Staking nicht gleich Staking ist
  • Ab welchem Zeitpunkt Staking-Einahmen versteuert werden müssen.
  • Was ein Steuerexperte rät, wenn man Staking-Erträge bislang nicht versteuert hat
  • Warum die Uhr für Anleger, die ihre Einnahmen nicht erklärt haben, tickt

Kaum eine Anlagemethode ist unter Krypto-Anlegern so beliebt wie das Staking. Doch gerade hier lauern viele Steuerfallen, die im Zweifel teuer werden können. Welche Fallstricke es konkret gibt und worauf es bei der Offenlegung der Einnahmen gegenüber dem Finanzamt wirklich ankommt, erklärt Steuerexperte Werner Hoffmann.

Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen.
  • Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
  • Tägliche Analysen vom Marktführer
  • Hot-Coins & Trading-Signale
  • Exklusive Infos direkt vom Experten
  • 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
  • Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Jetzt ab 1 € testen

Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Die Grafik zeigt Donald Trump
Bitcoin aktuellSpielball der Geopolitik: Warum Bitcoin plötzlich wieder fällt
Eine Tron-Kryptowährungsmünze sitzt prominent auf einem diagonalen orangen und schwarzen Hintergrund
TRX-KursprognoseTron-Kursprognose: Folgt auf den Pullback der nächste Anstieg?
Verschiedene Krypto-Coins im Überblick vor blauem Hintergrund.
Jetzt wird’s konkretTop-Krypto-Chancen 2026: Diese Coins haben laut BTC-ECHO das größte Potenzial
Ethereum (ETH) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ethereum (ETH) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Ethereum (ETH) kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Canton
0.136060 $
10.28%
World Liberty Financial
0.170017 $
5.68%
Midnight
0.061840 $
4.71%
Bitcoin Cash
594.87 $
3.54%
Tether Gold
4,874.34 $
3.03%
PAX Gold
4,891.10 $
2.93%
Hedera
0.110137 $
2.71%
Figure Heloc
1.03 $
2.62%
MemeCore
1.68 $
2.01%
LEO Token
8.78 $
1.98%
Monero
480.41 $
-18.64%
Hyperliquid
21.08 $
-8.15%
Provenance Blockchain
0.025204 $
-5.64%
Rain
0.008381 $
-5.25%
BNB
874.35 $
-4.21%
Wrapped BNB
874.51 $
-4.19%
Rocket Pool ETH
3,428.35 $
-4.03%
Wrapped eETH
3,224.56 $
-4.00%
Lido Staked Ether
2,968.44 $
-3.98%
Ethereum
2,969.66 $
-3.96%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren