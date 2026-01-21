In diesem Artikel erfährst du:
- Welchen Fehler Anleger im Zusammenhang mit Staking am häufigsten machen
- Warum Staking nicht gleich Staking ist
- Ab welchem Zeitpunkt Staking-Einahmen versteuert werden müssen.
- Was ein Steuerexperte rät, wenn man Staking-Erträge bislang nicht versteuert hat
- Warum die Uhr für Anleger, die ihre Einnahmen nicht erklärt haben, tickt
Kaum eine Anlagemethode ist unter Krypto-Anlegern so beliebt wie das Staking. Doch gerade hier lauern viele Steuerfallen, die im Zweifel teuer werden können. Welche Fallstricke es konkret gibt und worauf es bei der Offenlegung der Einnahmen gegenüber dem Finanzamt wirklich ankommt, erklärt Steuerexperte Werner Hoffmann.
