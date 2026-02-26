21Shares startet heute den ersten Strategy Yield ETP in Europa. So können Investoren dauerhaft von einer hohen “Bitcoin-Dividende” profitieren.

Mit dem 21Shares Strategy Yield ETP bringt der Krypto-ETP-Pionier heute erstmals ein Produkt auf den europäischen Markt, das nicht direkt auf Bitcoin setzt, sondern auf die Vorzugsaktie von Strategy (ehemals: MicroStrategy), der weltweit führenden Treasury-Firma von Michael Saylor. Unter dem Ticker STRC NA startet das ETP in Amsterdam und schafft für europäische Anleger eine neue Möglichkeit, um am Erfolg eines der prominentesten Bitcoin-Unternehmen der Welt zu partizipieren.

Über die variabel verzinste Vorzugsaktie der Serie A erhalten Investoren eine einkommensorientierte Exponierung zur Bitcoin-Strategie des Unternehmens – mit derzeit mehr als 11 Prozent Dividende. Da die Vorzugsaktien in der Kapitalstruktur vor Stammaktien stehen, verbindet STRC die Bitcoin-Bilanz von Strategy mit einem strukturierten Renditeprofil und schafft so eine Brücke zwischen Krypto und klassischem Kapitalmarkt.

“STRC oder digitaler Kredit ist der Weg, auf dem wir die nächste Generation von Privatanlegern in diesen [Bitcoin-]Bereich holen können. Und ich wüsste nicht, warum wir nicht 10- bis 100-mal so viele anziehen könnten”, hatte Michael Saylor selbst erst vor wenigen Tagen in einem Interview bei Coin Stories erklärt. Für viele traditionelle Anleger könnte diese Form einer indirekten und stabilen “Bitcoin-Dividende” attraktiver sein als die extrem volatile Kryptowährung. Seit dem Allzeithoch bei 126.000 US-Dollar Anfang Oktober korrigierte der BTC-Kurs um rund 45 Prozent.

STRC bietet im Gegensatz zur MSTR-Aktie laufende Erträgen durch variable Dividenden, die seit der Emission regelmäßig gezahlt werden. Dabei stützt Strategy die Ausschüttungen auf seine umfangreiche Bitcoin- und Dollarreserve, die rechnerisch für mehrere Jahrzehnte reichen sollte. Der Zinssatz wird monatlich angepasst und ist an kurzfristige Marktzinsen gekoppelt, was eine flexible Reaktion auf das Zinsumfeld ermöglicht. Über das ETP erhalten Anleger nun einen einfachen, börsengehandelten Zugang zur Vorzugsaktie, ohne sich selbst um den direkten Handel kümmern zu müssen.

21shares als Wegbereiter der Bitcoin-Vorzugsaktie

“Das 21shares Strategy Yield ETP unterstreicht unseren Anspruch auf Innovation und Führungsrolle als erstes ETP von 21shares, das an ein aktienbezogenes Instrument gekoppelt ist”, erklärt Duncan Moir, Präsident von 21shares, anlässlich des Launches. “Seit unserer Gründung konzentrieren wir uns darauf, einen unkomplizierten Zugang zu digitalen Vermögenswerten zu ermöglichen. Mit diesem Produkt übertragen wir diese Expertise auf eine aktiengebundene Exponierung im Umfeld des Bitcoin-Ökosystems.

Auch Strategy-CEO Phong Le begrüßt die Europaexpansion: “Durch das börsengehandelte Produkt von 21shares erweitern wir den Zugang für europäische Anleger zu einem neuen Kapitalmodell – einem Modell, das es vor fünf Jahren noch nicht gab und von dem wir glauben, dass es die nächsten 50 Jahre prägen wird.”

Empfohlenes Video 700.000 Bitcoin in einer Hand – Die Story von Michael Saylor

Trotz schwierigerer Bedingungen bei der Kapitalbeschaffung meldete Michael Saylor am Montag den nächsten Bitcoin-Kauf seiner Ex-Softwarefirma. Strategy hält inzwischen 717.722 BTC im Wert von rund 47 Milliarden US-Dollar und bleibt mit großem Abstand der Corporate-Hodler Nummer 1. Aber: An der Börse lief es für die klassische MSTR-Aktie zuletzt nochmals schlechter als für Bitcoin selbst. Aktuell notiert sie bei 136 US-Dollar und damit 15 Prozent unter dem Vormonatsniveau. Auf Jahresbeginn steht ein Minus von 49 Prozent zu Buche, während Bitcoin rund 23 Prozent verloren hat.

Wer den Krypto-Bärenmarkt als günstige Einstiegschance betrachtet, bekommt bei Coinbase derzeit 30 Euro in BTC zusätzlich geschenkt. Einfach anmelden und handeln.

Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest. Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden