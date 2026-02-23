Michael Saylor bietet dem Bitcoin-Bärenmarkt die Stirn und kauft für 40 Millionen US-Dollar nach. Warum es für die MSTR-Aktie trotzdem eng wird.

Die Trump’schen Zolldrohungen und die Gefahr eines heißen Iran-Krieges trieben den Bitcoin-Kurs am frühen Morgen zeitweise unter 65.000 US-Dollar. Doch mit stoischer Gelassenheit baut Strategy (ehemals: MicroStrategy) die firmeneigene Treasury weiter aus. In einem neuen X-Post gibt Michael Saylor bekannt, dass sein Unternehmen erneut 592 BTC für 39,8 Millionen US-Dollar akquiriert hat.

Bei diesem aktuellen Strategy-Nachkauf beträgt der Durchschnittspreis 67.286 US-Dollar pro Bitcoin. Somit konnte Saylors Firma ihre BTC-Bestände mit einem rund 45-prozentigen Rabatt im Vergleich zum Allzeithoch ausbauen. Der durchschnittliche Kaufpreis aller von Strategy gehaltenen Coins beträgt 76.020 US-Dollar.

Strategy has acquired 592 BTC for ~$39.8 million at ~$67,286 per bitcoin. As of 2/22/2026, we hodl 717,722 $BTC acquired for ~$54.56 billion at ~$76,020 per bitcoin. $MSTR $STRC https://t.co/jSQroB4LnE — Michael Saylor (@saylor) February 23, 2026

Wie gewohnt postete der Permabulle vor der Bekanntgabe des Kaufes schon am gestrigen Sonntag seinen Bitcoin-Tracker. Nun besitzt Strategy als mit Abstand größter Corporate-Hodler der Welt bereits 717.722 BTC im Gesamtwert von 47 Milliarden US-Dollar.

Der Aktienkurs befindet sich allerdings seit Monaten im Sinkflug. Aktuell handelt die MSTR-Aktie bei 131 US-Dollar und damit 19 Prozent niedriger als im Vormonat. Auf Jahressicht steht Strategy sogar 54 Prozent im Minus und performte damit nochmals deutlich schlechter als die Krypto-Leitwährung, die ihrerseits 31 Prozent abgab.

BTC-Kurs versus MSTR-Aktie auf Jahressicht I Quelle: TradingView

Trotz Schwierigkeiten bei der Kapitalbeschaffung scheint der Krypto-Winter den Strategy-Gründer keineswegs zu verunsichern. Eine CNBC-Moderatorin fragte ihn kürzlich: “Michael, was passiert eigentlich, wenn Bitcoin um 90 Prozent fällt? Wenn wir auf 8.000 US-Dollar krachen? Für Jahre?”. Seine nüchterne Antwort: “Wir refinanzieren. Wir rollen es weiter.”

