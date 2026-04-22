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Diese Bitcoin-Signale könnten die nächste Phase einleiten

Bitcoin zeigt eine erste Stabilisierung und macht Anlegern neue Hoffnung. Ein Blick hinter die Kulissen zeigt, worauf es jetzt wirklich ankommt.

Louis Blümlein
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Drei Bitcoin-Münzen stehen aufrecht vor einem bunt gefärbtem Chart als Hintergrund

Beitragsbild: Shutterstock

 | Nach langer Seitwärtsphase meldet sich Bitcoin zurück

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum sich Bitcoin aktuell auf einem Bewertungsniveau früherer Einstiegsphasen bewegt
  • Was wichtige On-Chain-Daten über das Verhalten der Anleger zeigen
  • Warum sich der Markt stabilisiert, aber der nächste Impuls noch fehlt

Bitcoin zeigt wieder Stärke und konnte zuletzt spürbar anziehen. Vor allem die verbesserte geopolitische Lage sorgte dafür, dass sich der Kurs am Freitag in Richtung 78.000 US-Dollar bewegte. Mehrere Kennzahlen zeigen aktuell klar, wo der Markt steht und wie sich die Dynamik zuletzt verändert hat.

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