Der Kurs von Cardano (ADA) verliert in den letzten Tagen deutlich, die SEC-Klage gegen Binance sorgt für einen Abverkauf im Altcoin-Sektor.

Im Gegensatz zum Konkurrenten Ethereum (ETH), der sich nach dem Abverkauf am Kryptomarkt zu Wochenbeginn in den letzten 24 Stunden erholen konnte, zeigt der ADA-Kurs merkliche Schwächeanzeichen und handelt aktuell unter dem gestrigen Tagestief. Damit folgt der ADA-Kurs dem Abverkauf des Binance Coins (BNB) der in den letzten Handelsstunden erneut zweistellig eingebrochen ist. Aussagen des SEC-Vorsitzenden Gary Gensler, der Cardano zusammen mit weiteren großen Layer-1 Ökosystemen wie Solana (SOL) und der Binance Chain (BNB) als unregistrierte Wertpapiere einstuft, hinterlassen ihre Spuren. Cardano CEO Charles Hoskinson spricht gar von einem koordinierten Angriff auf die Kryptoindustrie.

Der seit Jahresbeginn laufende charttechnische Aufwärtstrend ist damit vorerst beendet. Auch die sukzessive Weiterentwicklung des Cardano-Netzwerks im Zuge der letzten Entwicklungsphase “Voltaire” tritt damit in den Hintergrund. Kurzfristig muss die Käuferseite nun alles daran setzen, den ADA-Kurs tunlichst nicht zurück unter den Support bei 0,322 US-Dollar abstürzen zu lassen, um einen Abverkauf in Richtung des Verlaufstiefs aus dem März bei 0,302 US-Dollar abzuwenden. Erst die Rückeroberung des zentralen Widerstandsbereichs um 0,382 US-Dollar würde das Blatt zugunsten der Käuferseite wenden.

Kursanalyse auf Basis des Wertepaares ADA/USDT auf Bittrex

Cardano: Bullishe Kursziele für die nächsten Wochen

Bullishe Kursziele: 0,352 USD, 0,382 USD, 0,401 USD, 0,413/0,417 USD, 0,435/0,441 USD, 0,459/0,466 USD, 0,478 USD, 0,503/0,524 USD, 0,556 USD, 0,595 USD

Noch im April wirkte der ADA-Chart sowie die Newslage rund um Cardano durchaus positiv und sorgte für einen Kursanstieg bis an das Golden Pocket der letzten Kursbewegung bei 0,461 US-Dollar. Von der positiven Stimmung ist nicht mehr viel geblieben. Cardano korrigierte um 28 Prozent auf aktuell gut 0,333 US-Dollar und droht, seine Korrektur kurzfristig auszuweiten. Die Käuferseite kann das nur verhindern, wenn ADA sich spätestens im orangen Supportbereich um 0,322 US-Dollar stabilisieren kann.

Gelingt eine Trendumkehr, gilt es für die Bullen Cardano schnellstmöglich zurück über den Widerstand bei 0,352 US-Dollar zu hieven. Die Rückeroberung des MA200 wäre ein erster wichtiger Schritt. Sodann muss der ADA-Kurs das Momentum nutzen und in Richtung 0,382 US-Dollar durchstarten. Hier ist eine Richtungsentscheidung einzuplanen. Mit der EMA50 (orange) und der gebrochenen Trendlinie wartet ein starker Widerstand. Nur wenn genug Kaufdynamik aufkommt und in der Folge auch der Supertrend unweit darüber durchbrochen wird, besteht die Chance auf einen Anstieg zurück über 0,401 US-Dollar in Richtung des Zwischenhochs bei 0,415 US-Dollar.

Hier entscheidet sich, ob ein neuer Anlauf in Richtung der Abrisskante vom 19. April bei 0,436 US-Dollar genommen wird. Erst wenn auch dieser Bereich durchbrochen ist, rückt das Jahreshoch bei 0,462 US-Dollar wieder in den Blick. Vorerst fungiert dieses Kurslevel als maximales Anstiegsziel für die kommenden Handelswochen.

Cardano: Bearishe Kursziele für die nächsten Wochen

Bearishe Kursziele: 0,325/0,318 USD, 0,302 USD, 0,270/0,262 USD, 0,247/0,240 USD, 0,196 USD, 0,172 USD

Die Bären nutzen die Unsicherheit um die SEC-Klage gegen Binance und Coinbase knallhart aus. Seit Rückfall unter die Supportlinie bei 0,352 US-Dollar beschleunigte sich der Abwärtstrend weiter. Das Golden Pocket zwischen 0,325 US-Dollar und 0,318 US-Dollar wirkt wie ein Magnet auf den Kurs von Cardano. Hier muss die Käuferseite Gegenwehr leisten. Eine Aufgabe des orangen Unterstützungsbereichs würde augenblicklich zu einer Korrekturausweitung in Richtung des Verlaufstiefs aus dem März um bei 0,302 US-Dollar führen. Das erste wichtige Kursziel wäre abgearbeitet.

Kommt es hier zu keiner nachhaltigen Kursumkehr und Cardano gibt auch diesen Support per Tagesschlusskurs auf, könnte der ADA-Kurs unmittelbar bis an das Ausbruchslevel vom Jahresanfang zwischen 0,270 US-Dollar und 0,262 US-Dollar nachgeben. Hier findet sich das Ausbruchslevel vom 5. Januar dieses Jahres. Damit wäre das Verlaufstief zwischen 0,247 US-Dollar und 0,242 US-Dollar für die Bullen zum Greifen nah. An diesem Kurslevel ist spätestens mit einer bullishen Gegenbewegung zu planen. Die Käuferseite wird alles daran setzen, einen Doppelboden auszubilden.

Sollte sich die Krise rund um den Schlag der SEC gegen die weltweit größte Kryptobörse Binance in den kommenden Wochen weiter zuspitzen und Cardano rutscht nachhaltig unter sein 12-Monatstief ab, wäre ein Abverkauf bis in die graue Zone zwischen 0,196 US-Dollar und 0,172 US-Dollar nicht mehr auszuschließen.

Der Blick auf die Indikatoren

Mit Rückfall unter die grüne Aufwärtstrendlinie ist der bullishe Trend gebrochen. Zeitgleich haben beide Indikatoren, RSI und MACD neue Verkaufssignale produziert. Der RSI rutscht mit einem Wert von 33 langsam in den überverkauften Bereich ab. Jedoch darf dieses bei News-bedingten Kurseinbrüchen nicht überbewertet werden. Mit Blick auf den Wochenchart hat sich durch die jüngste Kursschwäche ebenfalls ein Shortsignal im RSI aktiviert. Hier ist jedoch noch deutlich Platz nach unten. Der MACD handelt zudem weiter unter der 0-Linie und droht zum Wochenschluss ein frisches Verkaufssignal auszubilden, was ebenfalls für weiter fallende Kurse bei Cardano sorgen könnte.

Disclaimer: Die auf dieser Seite dargestellten Kursschätzungen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind lediglich eine Einschätzung des Analysten.

Die Chartbilder wurden mithilfe von TradingView erstellt.

USD/EUR-Kurs zum Redaktionsschluss: 0,93 Euro.