In der letzten Entwicklungsphase sollen User die Kontrolle über Cardano übernehmen. Jetzt wurden Details über die Voltaire-Ära bekannt.

Aufbauen, dezentralisieren, anbinden, hochskalieren – so in etwa die bisherige Roadmap von Cardano. Unterteilt ist die Netzwerkentwicklung in fünf Phasen, benannt nach großen Wissenschaftlern.

Aktuell stehen wir in “Basho”, dem Zeitalter der Skalierung. Am Ende des Jahres soll dann mit “Voltaire” die fünfte und voraussichtlich letzte Phase eingeleitet werden. Nigel Helmsley, Vice President Governance bei Input Output Global, hat nun die Entwicklungsschritte umrissen, mit denen die Kontrolle über Cardano allmählich an die User übertragen wird.

Voltaire – die letzte Cardano-Ära

Voltaire stütze sich demnach auf “drei Governance-Säulen”. Das erste ist die Member-Based Organization (MBO). Über die Plattform sollen laut Nigel sämtliche Governance-Prozesse abgebildet werden. Leitlinien und Regeln sollen in einer gemeinsamen Constitution verankert werden – die “Cardano-Verfassung” bildet die zweite Voltaire-Säule.

Demokratische Konsensfindung ist das dritte Element. Netzwerkteilnehmer sollen nach dem Mehrheitsprinzip gleichberechtigt über Entwicklungen abstimmen können.

“Die Voltaire-Ära von Cardano wird die letzten Teile liefern, die erforderlich sind, damit das Cardano-Netzwerk zu einem sich selbst tragenden System wird”, so Cardano. “Mit der Einführung eines Abstimmungs- und Treasury-Systems werden die Netzwerkteilnehmer in der Lage sein, mit ihren Anteilen und Stimmrechten die zukünftige Entwicklung des Netzwerks zu beeinflussen”.

Ein Datum für die technische Umsetzung wurde noch nicht bekannt gegeben. Wie realistisch der grob angepeilte Startpunkt Ende dieses Jahres ist, ist auch vom Erfolg der vielen Nebenbaustellen abhängig.

Die aktuell laufenden Skalierungsarbeiten sind umfangreich und noch lange nicht am Ziel. Insbesondere die Layer-2-Lösung Hydra, deren Release inzwischen auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, könnte den Übergang zu Voltaire ausbremsen.

