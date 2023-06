Krypto-Steuern sind ein heikles Thema. Die teilweise unübersichtlichen Regelungen und Methoden der Besteuerung beim Trading, Staking, Liquidity Mining und Co. können Laien schnell überfordern. Wer etwas Geld in die Hand nimmt, kann sich die Arbeit jedoch zu einem großen Teil abnehmen lassen: dank Krypto-Steuer-Tools. Also haben wir uns auf die Suche nach dem besten Steuertool gemacht.

Beim BTC-ECHO Community Award für die besten Steuer-Tools fiel die Abstimmungslaune unserer Community etwas gedämpfter aus. Mit über 380 Bewertungen von Nutzerinnen und Nutzern spricht sie dennoch eine deutliche Sprache. Wir können euch nun die Tools präsentieren, die nach eurer Meinung in den Kategorien “Benutzerfreundlichkeit”, “Leistungsangebot” und “Kundensupport” am besten geeignet sind, bei der Krypto-Steuererklärung zu unterstützen.

Krypto-Steuer-Tools: Die Gewinner

Platz 1: Blockpit

Ihr habt Blockpit zum Sieger unseres Awards gekürt. Mit 140 Bewertungen hat der Anbieter aus Österreich eine Gesamtbewertung in Höhe von 4,6 von fünf Sternen erreicht – überragend! Der Import von verschiedenen Wallets und Börsen geht hier ohne größere Hindernisse über die Bühne. Wer das Tool zunächst testen und als Portfolio-Tracker nutzen möchte, kann das sogar kostenlos tun. Ein automatisiert erstellter Steuerreport sorgt dafür, dass man bei der Abgabe seiner Steuererklärung ein paar Hürden weniger zu überwinden hat.

Platz 2: CoinTracking

CoinTracking konnte sich mit einer Bewertung von 4,31 den zweiten Platz sichern. 122 Bewertungen sind im Zeitraum des Awards eingegangen. Gerade für Hodler und Menschen, die nicht sonderlich viele Transaktionen durchführen, ist das Tool bestens geeignet. Denn bis zu 200 Transaktionen ist die Nutzung der Steuersoftware kostenlos. Wie es sich für die besten Steuer-Tools gehört, unterstützt die Software so gut wie alle Blockchains, Kryptowährungen und Token. Sollte doch einmal ein Projekt fehlen, kann man sich an den Support wenden.

Platz 3: Accointing

Leicht abgeschlagen findet sich auf Platz drei Accointing. Immerhin 44 Menschen aus der BTC-ECHO Community haben ihre Stimme für das Steuertool aus der Schweiz dagelassen. Mit einer Gesamtbewertung von 4,17 konnte euch das Tool powered by Glassnode überzeugen.

Weitere Steuer-Tools

Um die Repräsentativität unserer Awards zu wahren, konnten wir nicht alle Steuer-Tools ins Ranking aufnehmen. Wenn ein Tool weniger als 30 Bewertungen erhalten hat, war das Tool nicht für den Award qualifiziert. Da Steuer-Tools bei Weitem nicht so häufig genutzt werden wie etwa Broker und Börsen, mussten wir hier die Mindestanzahl der Bewertungen etwas tiefer ansetzen. Der Vollständigkeit halber stellen wir euch noch zwei vor, die es nicht ganz geschafft haben.

Taxfix

Taxfix ist in der regulären Welt der Steuererklärungen eigentlich ein beliebtes Tool. Als zertifizierter Elster-Partner kann man seine mit dem Tool erstellte Steuererklärung direkt an den deutschen Fiskus schicken. Theoretisch kann man das Tool auch kostenlos nutzen und muss erst bezahlen, sobald man seine Steuererklärung auf den Weg zu den Finanzbeamten schickt.

Für Krypto-Transaktionen ist das Tool jedoch weniger gut geeignet als unsere Gewinner. So lassen sich die Krypto-Gewinne zwar eintragen, ein automatisierter Import ist jedoch nicht möglich. Das zeigte sich auch in den Bewertungen: Lediglich 22 gingen ein, was zu einer Bewertung von 4,2 Sternen führte.

Cointracker

Mit 17 Bewertungen und einer Bewertung von 4,08 Sternen konnte es auch Cointracker nicht in unser Ranking schaffen. Die Bewertungen, die eingingen, lobten jedoch den Support, eine einfache Handhabung und den einfachen Datenimport des Steuer-Tools.