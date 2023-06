Auf der Suche nach den besten Krypto-Brokern und Börsen konnte die BTC-ECHO Community ihre Lieblingsanbieter in den Kate­gorien “Benutzerfreundlichkeit”, “Leistungsangebot” und “Kundensupport” bewerten.

56 Krypto-Broker und -Börsen sind angetreten, über 1.700 Leser und Leserinnen haben abgestimmt und über 3.800 Bewertungen sind eingegangen. Kurzum: Der BTC-ECHO-Community-Award war ein voller Erfolg.

In unserem Ranking haben wir uns für einen Schwellenwert von 100 entschieden. Das bedeutet: Alle Broker und Börsen, die während der Award-Abstimmung weniger als 100 Bewertungen erhalten haben, haben sich nicht qualifiziert.

So können wir nun einen repräsentativen Überblick bieten, welche Krypto-Broker und Börsen die besten sind. Nun aber: Bühne frei für die Gewinner!

Das sind die besten Krypto-Broker und -Börsen

1. Platz: Bitpanda (Bester Krypto-Broker)

Mit stolzen 467 Bewertungen belegt Bitpanda unter den Top 5 nicht nur den Platz mit den meisten Erfahrungen. Vielmehr konnte der Krypto-Broker made in Austria unsere Community offenbar voll und ganz überzeugen. Mit einer Gesamtwertung von 4,52 von fünf Sternen ist Bit­panda laut BTC-ECHO Community der beste Broker, wenn es um den Handel mit Kryptowährungen geht.

Vor allem die einfache Handhabung konnte unsere Leserinnen und Leser überzeugen. Hier räumte Bitpanda eine Wertung von 4,78 ab. Auch das Leistungsangebot hat dem Broker in die Hände gespielt. Bei Bitpanda können Nutzerinnen und Nutzer nicht nur eine beachtliche Menge an Kryptowährungen und Token, sondern auch Aktien, Rohstoffe und mehr handeln.

2. Platz: Kraken (Beste Krypto-Börse)

Auf Platz zwei der besten Krypto-Broker und -Börsen ist das Krypto-Urgestein Kraken. Für die Krypto-Börse sind 164 Bewertungen eingegangen, was ihr eine Gesamtbewertung von 4,39 eingebracht hat. Vor allem die gute Bedienbarkeit und das Produktangebot konnten unsere Leserschaft überzeugen. Das verwundert bei näherem Blick auf die Börse kaum. Denn hier können Traderinnen und Trader weitaus mehr als „nur“ Kryptowährungen handeln. So unterstützt die Börse aus den USA unter anderem auch Margin- und Futures-Trading. Letzteres kann mit einem bis zu 50-fachen Hebel versehen werden.

Du willst wissen, wo du am besten Bitcoin und andere Kryptos kaufen kannst? Mit unserem Krypto-Börsen- und Broker-Vergleich helfen wir dir, den für dich besten Anbieter zu finden. Zum Krypto-Börsen- und Broker-Vergleich

3. Platz: Bison

Bison, der Broker aus dem Schwabenland, konnte den dritten Platz der besten Krypto-Broker und -Börsen abstauben. Insgesamt 272 BTC-ECHO-Leserinnen und -Leser gaben ihre Erfahrungen mit dem Broker der Börse Stuttgart weiter. Dadurch kommt die Plattform auf eine Gesamtwertung von 4,25. Hier gab es deutliche Pluspunkte für die Benutzerfreundlichkeit und den Support. Im Bereich Produktangebot gibt es anscheinend noch Verbesserungspotenzial. Das mag vor allem daran liegen, dass hier aktuell lediglich 17 Coins und Token zum Handel zur Verfügung stehen. Am Angebot darf man also gern noch etwas schrauben.

4. Platz: Binance

Mit 578 eingesammelten Erfah­rungen ist Exchange-Platzhirsch Binance die Börse, für die am meisten Bewertungen eingegangen sind. Dennoch (oder gerade deshalb) hat es die Börse mit einer Gesamtwertung von 4,2 auf Platz vier unseres Rankings geschafft. Am besten schnitt Binance im Bereich Produktangebot ab. Darin schlug das Krypto-Imperium von Changpeng Zhao jegliche Mitbewerber und brachte es auf eine Bewertung von 4,7 von fünf Sternen. Kein Wunder, schließlich gibt es kaum eine Krypto-bezogene Dienstleistung, die man auf Binance nicht findet. Von DeFi Services wie Lending und Liquidity Mining über NFTs bis hin zu einem eigenen Launchpad sowie dem Derivatehandel können sich Krypto-­Fans hier gehörig austoben. Hoffen wir, dass das bei dem aktuellen Sturm, dem sich die Börse gegenübersieht, so bleibt.

5. Platz: Coinbase

Coinbase darf in unserem Ranking nicht fehlen. Mit 231 Bewertungen und einem Durchschnitt von 3,98 Sternen reichte es für den Broker immerhin für Platz fünf. Hauptverantwortlich für das gute Abschneiden war vor allem die hohe Benutzerfreundlichkeit, für die Coinbase 4,26 Sterne bekommen hat.