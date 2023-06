Bereits am Eröffnungstag warnen die Betreiber der Blockchance 23 die Besucher vor einem Betrug. Konkret heißt es: “Vorsicht vor verstreuten Flyern, die auf keinen Fall gescannt werden sollten! Bitte entsorgen Sie sie sofort und informieren Sie das Team vor Ort, wenn jemand beim Verteilen dieser Gegenstände gesichtet wird.” Einer der zwei Flyer, die auch das Team von BTC-ECHO auf der Krypto-Konferenz in die Hand bekommen hat, verspricht den Gewinn eines Bored Ape Yacht Club NFTs. Die Betrüger sind noch unbekannt. Um an dem vermeintlichen Gewinnspiel teilzunehmen, muss man beispielsweise eine Metamask-Wallet verbinden. Allerdings würden die Angreifer dadurch Zugriff auf die Vermögenswerte erhalten.

Betrüger werben mit NFTs. Den QR-Code haben wir abgeschnitten I Quelle: BTC-ECHO

Auch am zweiten Konferenztag geht die Warnung um: “Es liegen keine Blockchance-Flyer am Veranstaltungsort, es ist alles Betrug. Verbinden Sie ihre Wallet nicht!”

Gegenüber BTC-ECHO erklärt ein Krypto-Experte, der anonym bleiben möchte, wie die technische Ebene der Betrugsmasche funktioniert. Jeder Token auf der Wallet zählt als Aufruf eines Smart Contracts. Damit ein Token oder NFT auf der Wallet als Smart Contract definiert wird, muss dieser lediglich bestimmte Funktionen bereitstellen.

Was aber beim Aufruf dieser Funktionen passiert, entscheidet ausschließlich der Autor des Smart Contracts. Zwar besitzt Metamask dagegen eine Schutzfunktion und fragt den Wallet-Eigentümer: “Darf der Smart Contract auf deine Wallet zugreifen?” Da aber einige Messe-Besucher das BAYC-NFT gewinnen wollten, bestätigten sie die Metamask-Anfrage – und der Betrüger erhielt Zugriff auf die Vermögenswerte. Wie viele Besucher den QR-Code gescannt haben, ist noch unklar.

Der zweite Flyer soll beim Networking helfen. Den QR-Code haben wir geschwärzt I Quelle: BTC-ECHO

Blockchance: Das Who-is-Who der Krypto-Industrie

Auf der Blockchance 23 tummeln sich neben mutmaßlichen Betrügern jedoch viele spannende Speaker. Der bekannte Bitcoin-Kritiker Peter Schiff diskutierte beispielsweise über die Sinnhaftigkeit von Gold. Gleichzeitig argumentiert Bison-Mitgründer Dr. Ulli Spankowski, welche Regulierung für eine zukunftssichere Börse wichtig ist. Andererseits finden sich auch Vertreter aus der traditionellen Finanzbranche mit Krypto-Fokus auf der Veranstaltung.

Für Highlights, immersive Erlebnisse und die Interaktion mit digitalen Assets wird über NFT-Areas, Gaming-Spots und Metaverse-Journeys gesorgt. BTC-ECHO ist live vor Ort auf der BLOCKCHANCE 23 und berichtet über die spannendsten Neuigkeiten.