In diesem Artikel erfährst du: Welche Kursmarken Anleger im Zuge der bevorstehenden Datenflut aus den USA beachten müssen

Warum Bitcoin sich endlich nachhaltig oberhalb der 100.000 US-Dollar stabilisieren sollte

Wieso die Leitzinsentscheidung der Federal Reserve richtungsweisend für die kommenden Wochen sein könnte

Bitcoin (BTC) zeigt sich trotz der aktuellen Unsicherheit im US-Technologiebereich in Folge der Deepseek Veröffentlichung vorerst unbeeindruckt und konnte den Rücksetzer auf 97.715 US-Dollar zu Wochenbeginn abermals kontern. Anleger nutzten den Retest des Kreuzsupports aus 50-Tagelinie EMA50 und Abwärtstrendlinie für Zukäufe und hievten den BTC-Kurs zurück auf aktuell 103.034 US-Dollar. Ein fallender US-Dollarindex DXY sollte der Erholung zusätzlich Rückenwind verliehen haben. Die erhöhte Volatilität dürfte in Anbetracht der Datenflut aus den USA in den kommenden Tagen jedoch weiter bestehen bleiben. Welche Chartmarken Anleger zwingend im Blick haben sollten, thematisiert diese Kursanalyse.

