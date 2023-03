Retter in der Not? Bitcoin-Logo leuchtet am EZB-Tower

Das kalte Finanzzentrum in Frankfurt leuchtet im warmen orange. Das Bitcoiner-Kollektiv Bitman richtet das Logo der Kryptowährung auf die EZB und die Deutsche Bank. BTC-ECHO war live vor Ort.

Bitcoin-Logo leuchtet am EZB-Tower

Retter in der Not?

Die deutsche Finanzmetropole Frankfurt am Main leuchtet orange. Auf der Glasfassade der Europäischen Zentralbank (EZB) erstrahlt das Bitcoin-Logo. “Bitmain” (@Bitman_bob auf Twitter) sendet damit ein deutliches Zeichen an Christine Lagarde und zeigt ihr buchstäblich eine dezentrale Alternative auf. Neben dem Währungshüter des Euro fasst das Bitcoiner-Kollektiv aber auch die Wolkenkratzer der Deutschen Bank ins Visier. Die Bankenkrise hinterließ Spuren am Geldhaus, der Aktienkurs brach ein, ein Retter scheint dringend nötig: Bitcoin ist bereit.

“Wir wollen Bürger, die wir über unsere Social-Media-Kanäle nicht erreichen, dazu bewegen, sich mit Bitcoin als Alternative zu Fiatwährungen auseinanderzusetzen. Denn das aktuelle System steht für Inflation, Zentralisierung und Machtmonopole”, kommentiert “Bob” vom Kollektiv “Bitmain” (Name durch die Redaktion geändert) die Aktion.

Bankenkrise: Bitcoin als Lösung?

Nach dem Kollaps mehrerer US-Großbanken und der Pleite des Schweizer Bankenriesen Credit Suisse, steckt die Finanzwelt in der Krise. Denn: Der Bank Run verdeutlicht, dass das Mindestreserve-System nur mit ausreichend Vertrauen funktionieren kann.

Bitcoin ist angetreten, dieses Problem zu lösen. Eines seiner Leitmotive: “Don’t Trust, Verify!” Die Nutzer brauchen nicht auf ein anfälliges System oder eine zentrale Verwaltungspartei, wie den Staat, zu vertrauen. Stattdessen entsteht das Vertrauen in die Kryptowährung aus dem Transparenzversprechen der Blockchain-Technologie. Zudem entsteht durch die definitive Knappheit der Kryptowährung eine Nachfrage, um sein Vermögen gegen Inflation abzusichern, ähnlich wie bei Gold.

Nicht ohne Grund hat Satoshi Nakamoto die Kryptowährung als Antwort auf die Lehman-Brothers-Pleite geschaffen. Jetzt, rund 15 Jahre später, sehen sich Befürworter wie “Bitmain” wieder daran erinnert, warum Bitcoin als Fiatgeld-Alternative eine derart große Relevanz für die Gesellschaft besitzt.

Nach Berlin-Eroberung: Dritte Bitman-Aktion

Es ist nicht die erste Aktion des Kollektivs. Bereits Ende Januar projizierte man das berühmte Bitcoin-B auf den Berliner Fernsehturm. Mitte März leuchtet dann das hoch frequentierte Verkehrsdrehkreuz an der Warschauer Brücke orange.

Wer die nächste Aktion nicht verpassen will, sollte die Augen in die Hauptstadt richten.

Du möchtest Kryptowährungen kaufen? Trade die populärsten Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum auf eToro, der weltweit führenden Social-Trading-Plattform. (81% der CFD-Retail-Investoren verlieren Geld bei dem Anbieter). Zum Anbieter