Krypto in DACH 

Bitcoin in der deutschen Politik 2026: Neue Regeln, harte Einschnitte – bist du vorbereitet?

Krypto 2026: Neue Meldepflichten, Steuerreform und digitaler Euro verändern die Spielregeln für Bitcoin-Anleger. Was die Politik plant.

Dominic Döllel
Beitragsbild: picture alliance | Was planen Klingbeil und Merz mit Krypto im Jahr 2026?

Beitragsbild: picture alliance

 | Was planen Klingbeil und Merz mit Krypto im Jahr 2026?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum neue Meldepflichten Krypto-Anleger 2026 stärker in die Pflicht nehmen – und welche Folgen drohen
  • Warum die Jahreshaltefrist politisch weiterhin umkämpft ist
  • Welche politischen Kräfte in Deutschland für und gegen den digitalen Euro kämpfen

Seit dem 1. Januar greift der Fiskus durch – mit einem neuen Gesetz, das Krypto-Transaktionen direkt an die Finanzbehörden meldet. Die Steuerfreiheit nach einem Jahr Haltedauer steht zur Diskussion. Und mit dem digitalen Euro plant die EZB ein staatlich kontrollierbares Zahlungsmittel. Was 2026 politisch auf Anleger zukommt und wie sich die Parteien im Bundestag positionieren.

Eine Bitcoin-Münze steht vor einem blauen Kerzendiagramm
KursanalyseBitcoin-Kurs: Trendfortsetzung oder Fehlausbruch?
EZB-Präsidentin Christine Lagarde und der Fed-Vorsitzende Jerome Powell
Zwei Wege, eine RealitätBitcoin und die Zentralbanken: Ist die Federal Reserve offener als die EZB?
Das Bild zeigt Münzen auf einem Strandstuhl
Ohne Kapital keine RenditeStaking als Einkommensquelle: So viel Kapital ist notwendig
