Institutionalisierung, Machtverschiebung, Freiheit? 

Bitcoin hat gewonnen – genau das könnte zum Problem werden

Bitcoin sollte das System herausfordern. Heute stabilisiert er es. Warum die Gefahr für die Kryptowährung nicht im Crash liegt, sondern im Erfolg.

Giacomo Maihofer
Bitcoin-Kurs95,121.00 $-0.15 %
Bitcoin-Münzen, die übereinander liegen

Beitragsbild: Shutterstock

 | Ein Stapel Bitcoin-Münzen

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Bitcoins Gefahr nicht im Scheitern liegt
  • Wie ETFs, Verwahrer und Institutionen Bitcoin ins bestehende System integrieren
  • Weshalb Bitcoin heute Macht verschiebt, statt sie aufzulösen

Bitcoin hat den Kampf gewonnen. Er wurde nicht verboten, nicht zerstört, nicht marginalisiert. Er wurde akzeptiert. Banken verwahren ihn. Fonds verpacken ihn. Staaten regulieren ihn. Das Protokoll ist gleich geblieben. Alles andere verändert sich. Und genau darin liegt eine Gefahr.

