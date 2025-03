In diesem Artikel erfährst du: Warum es nicht nur um eine technische Kurs-Rallye handeln könnte

Weshalb die kommenden Handelswochen weiterhin volatitl sein dürften

Welche Widerstandsmarken für einen finalen Befreiungsschlag zurückerobert werden müssen

Bitcoin (BTC) hat sich in den letzten Tagen weiter nach Norden vorgearbeitet und im Wochenvergleich acht Prozentpunkte zugelegt. Die Kryptoleitwährung schließt sich der Erholungsbewegung am US-Aktienmarkt an. Zwar notiert der BTC-Kurs mit aktuell 87.844 US-Dollar vorerst wieder über der 200-Tage-Linie und hat damit den ersten relevanten Widerstand zurückerobert, doch ganz aus dem Schneider ist Bitcoin noch nicht. Welche Kursmarken für eine endgültige Trendwende nachhaltig zurückerobert werden müssen und welche Unterstützungsmarken nicht mehr unterschritten werden sollten, erläutert diese Chartanalyse.

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder. Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte

Tägliche Analysen vom Marktführer

Hot-Coins & Trading-Signale

Exklusive Infos direkt vom Experten

100 % Kryptofokus - weniger Werbung

Inkl. 24-Karat Bitcoin-Sammlermünze Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.