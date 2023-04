Bitcoin zeigt sich weiter bullish und kommt zunehmend in Rallye-Laune. Was können die Anleger im Handelsmonat April erwarten?

Der Bitcoin-Kurs kann nach einer mehrwöchigen Verschnaufpause weiter zulegen und konnte in den letzten Handelstagen die wichtige Widerstandsmarke von 30.000 US-Dollar kurzfristig zurückerobern. Nun gilt es für die Käuferseite, diesen Ausbruch zu bestätigen, um die nächsten Kursziele auf der Oberseite anzuvisieren. Wie in der letzten Kursanalyse vom 28. März angeführt hatte, wirkt die anhaltende Schwäche des US-Dollarindex DXY als Rückenwind für die größte Kryptowährung. Die Stärke bei Bitcoin sorgte auch am restlichen Krypto-Markt für einen Kursschub.

Im Windschatten von Bitcoin konnte der Kurs des größten Altcoins, Ethereum (ETH), die Schallmauer von 2.000 US-Dollar ebenfalls überwinden und weiter gen Norden ansteigen. Der statistisch bullishe Handelsmonat April macht seinem Namen damit bisher alle Ehre.

Kursanalyse auf Basis des Wertepaares BTC/USD auf Coinbase

Bitcoin: Bullishe Kursziele für die kommenden Handelswochen

Bullishe Kursziele: 30.656/31.754 USD, 32.403/32.938 USD, 34.748 USD, 35.561 USD, 36.587/37.452 USD, 40.019/40.851 USD

Der Bitcoin-Kurs konnte die Seitwärtsphase der letzten drei Handelswochen zu Wochenbeginn vorerst bullish auflösen und den Widerstand bei 30.000 US-Dollar zurückerobern. In den letzten 24 Handelsstunden schraubte sich der BTC-Kurs weiter gen Norden und erreichte mit 31.050 US-Dollar ein neues Jahreshoch. Bitcoin scheint sich zunehmend von den US-Aktienindizes loszulösen, was die geringe Korrelation von unter 0,3 zum Aktienindex S&P500 eindrucksvoll verdeutlicht. Der Widerstandsbereich zwischen 30.656 US-Dollar und 31.754 US-Dollar fungiert nun als nächste Hürde für die Käuferseite.

Hier finden sich mehrere horizontale Widerstandslinien sowie die 261er-Fibonacci-Projektion der aktuellen Aufwärtsbewegung. Zudem verläuft bei 31.164 US-Dollar aktuell die kursbegrenzende aufsteigende Resistlinie ausgehend vom Hoch am 25. Februar. Um diesen Bereich zu durchbrechen, müssen die Bullen erneut Stärke zeigen. Erst wenn Bitcoin auch diese Zone durchbricht und die Oberseite der gelben Widerstandszone zurückerobert, rückt der nächste relevante Zielbereich zwischen 32.403 US-Dollar und 32.938 US-Dollar in den Fokus.

Dem alten Verlaufstief vom 25. Januar 2022 bei 32.938 US-Dollar ist besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Vermehrte Gewinnmitnahmen dürfen nicht verwundern. Solange Bitcoin jedoch nicht nachhaltig unter den Support bei 29.902 US-Dollar zurückfällt, bleibt die Käuferseite kurzfristig weiter am Drücker. Gelingt in den kommenden Tagen ein nachhaltiger Ausbruch über den Widerstand bei 32.938 US-Dollar, wäre der bullishe Marktstrukturwechsel komplettiert. Sodann dürfte der Bitcoin-Kurs das nächste Ziel bei 34.748 US-Dollar anvisieren.

Überspringt Bitcoin in den kommenden Wochen auch diesen horizontalen Resist, weitet sich die Aufwärtsbewegung in Richtung des 361er-Fibonacci-Extension bei 35.594 US-Dollar aus. Ein Ausbruch darüber würde Bitcoin bis in die braune Widerstandszone zwischen 36.587 US-Dollar und 37.452 US-Dollar führen. Dieser Bereich ist dem Wochenchart entnommen. Im ersten Anlauf dürfte Bitcoin hier scheitern. Erst wenn diese Zone per Wochenschlusskurs zurückerobert ist, kommt der maximale Zielbereich in den Fokus. Zwischen 40.019 US-Dollar und 40.851 US-Dollar verläuft die alte Abrisskante vom aus dem April des Vorjahres. Zudem fungiert hier auch die 461er-Fibonacci-Projektion der aktuellen Trendbewegung als Kurshürde.

Bearishe Bitcoin-Kursziele

Bearische Kursziele: 29.902 USD, 29.232 USD, 28.506 USD, 27.995/27.753 USD, 27.238 USD, 26.727/26.553 USD, 25.994 USD, 25.304/25.000 USD, 24.249/23.931 USD, 23.048 USD

Die Bären nutzten ihre Chance zuletzt nicht, um Bitcoin in eine erneute Korrektur zu schicken. Die Verkäuferseite sollte nun versuchen den Kurs im Bereich der 31.160 US-Dollar zu deckeln und optimalerweise sogar nicht per Tagesschluss über die 30.655 US-Dollar ausbrechen zu lassen. Bearishe Divergenzen im 1-Stunden-Chart und 4-Stunden-Chart könnten in Indiz dafür sein, dass der heutige Kursausbruch nicht nachhaltig sein könnte. Auch das abflauende Handelsvolumen spricht für eine erste Schwäche der Käuferseite. Gelingt eine Kursumkehr in dieser Zone, rückt zunächst die Unterstützung bei 29.902 US-Dollar in den Blick.

Fällt Bitcoin unter diesen Support zurück, ist ein Konsistenztest der roten Ausbruchszone wahrscheinlich. Spätestens an der 28.506 US-Dollar dürften die Bullen erneut das Spielfeld betreten. Knapp darunter verläuft aktuell auch der Supertrend im Tageschart. Wird dieser per Tagesschlusskurs unterboten, wäre dieses ein erstes Indiz einer Kursschwäche. Sodann dürfte Bitcoin weiter bis in die grüne Unterstützungszone zwischen 27.995 US-Dollar und 27.753 US-Dollar nachgeben.

Damit hätte Bitcoin auch seinen überkauften Zustand aus den kürzeren Zeiteinheiten abgebaut. Wird dieser Bereich jedoch ebenfalls aufgegeben und korrigiert über die Zwischenstation 27.238 US-Dollar weiter gen Süden, kommt es zwischen 26.727 US-Dollar und 26.553 US-Dollar zu einer kurzfristigen Richtungsentscheidung. Neben den Verlaufstiefs aus dem Vormonat findet sich hier auch der EMA50 (orange). Die Bullen sollten diesen Bereich zwingend verteidigen.

Sollte diese Unterstützungszone wider Erwarten auf Tagesschlussbasis durchbrochen werden, weitet sich die Konsolidierung bis mindestens 25.994 US-Dollar aus. Wahrscheinlicher wäre jedoch eine Korrekturausweitung bis in die blaue Unterstützungszone zwischen 25.304 US-Dollar und 25.000 US-Dollar. Diese Zone fungierte in der Vergangenheit mehrfach als Widerstand und stellt nun eine solide Unterstützung und damit ein interessantes Kaufniveau für die Bullen dar.

Ein dynamischer Bruch der Supportzone würde Bitcoin schlagartig um 1.000 US-Dollar bis an das letzte Verlaufstief zwischen 24.269 US-Dollar und 23.931 US-Dollar korrigieren lassen. Aus aktueller Chartsicht ist hier spätestens mit einer Gegenbewegung der Käuferseite zu rechnen.

Der Blick auf die Indikatoren

Der RSI zeigt in den kürzeren Zeiteinheiten erste Schwächeanzeichen. Zudem ist der RSI auf Tagesbasis wieder im überkauften Bereich jenseits der 70 angekommen. Eine Kurskonsolidierung darf somit nicht verwundern. Der MACD-Indikator hat auf Tagesbasis hingegen ein neues Kaufsignal generiert und unterstützt die laufende Trendbewegung gen Norden.

Im Wochenchart weisen der RSI wie auch der MACD-Indikator zudem weiterhin Kaufsignale auf. Jedoch läuft der RSI auch in dieser übergeordneten Zeiteinheit mit einem Wert von 72 langsam heiß. Dieses bedeutet jedoch nicht, dass die bullishe Kursrallye nun ein Ende finden muss. Als der RSI zuletzt im Oktober 2020 diesen Wert erreichte, startete die bullishe Kursrallye in den Folgemonaten erst richtig durch. Ein hoher RSI-Wert, insbesondere im Wochenchart, bedeutet lediglich, dass ein starker Trend vorliegt!

Disclaimer: Die auf dieser Seite dargestellten Kursschätzungen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind lediglich eine Einschätzung des Analysten.

Die Chartbilder wurden mithilfe von TradingView erstellt.

USD/EUR-Kurs zum Redaktionsschluss: 0,92 Euro.

Du möchtest Kryptowährungen kaufen? Trade die populärsten Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum auf eToro, der weltweit führenden Social-Trading-Plattform. (81% der CFD-Retail-Investoren verlieren Geld bei dem Anbieter). Zum Anbieter