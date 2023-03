In den letzten sieben Handelstagen hat sich der Bitcoin-Kurs trotz einer weiteren Leitzinsanpassung um 0,25 Prozentpunkte in der Vorwoche und der Klage gegen die Krypto-Börse Binance zu Wochenbeginn erstaunlich resilient gezeigt. Dieses spricht für mittelfristig höhere BTC-Kurse. Jedoch konnte Bitcoin bisher nicht über den starken lila Widerstandsbereich ausbrechen. Vorerst fungiert der Bereich zwischen 28.740 US-Dollar und 29.232 US-Dollar somit unverändert als zentrale Widerstandszone. Auch der Unterseite konnten die Bullen ihrerseits aber ebenfalls jeden Abverkaufsversuch der Bären parieren. Spätestens in der zweiten Wochenhälfte dürften die Veröffentlichung neuer Inflationsdaten aus Europa und den USA für eine weitere Zunahme der Kurs-Volatilität sorgen. Kurs stützend wirkt momentan auch die anhaltende Schwäche des US-Dollarindex DXY. Der Rückfall auf neue Monatstiefs würde dem Bitcoin-Kurs Rückenwind verleihen.

Kursanalyse auf Basis des Wertepaares BTC/USD auf Coinbase

Bitcoin: Bullishe Kursziele für die kommenden Handelswochen

Bullishe Kursziele: 27.238 USD, 27.753/27.995 USD, 28.740/29.232 USD, 30.000 USD, 30.656/31.754 USD, 32.403/32.938 USD, 34.748 USD, 35.561/36.587 USD

Der Bitcoin-Kurs kommt aktuell nicht vom Fleck. Ähnlich wie die US-Aktienindizes verweilt die Krypto-Leitwährung in einer Seitwärtsrange der letzten sieben Handelstage. Solange die Käuferseite das CME-Gap im Bereich der lila Widerstandszone nicht nachhaltig überwinden kann, ist mit keinen frischen Kursimpulsen zu rechnen. Um diesen Bereich jedoch wieder anlaufen zu können, muss der BTC-Kurs zunächst den Kreuzwiderstand aus EMA50 (orange) im 4-Stundenchart und horizontalem Resist um 27.238 US-Dollar zurückerobern. Dann gilt es auch den grünen Widerstandsbereich zwischen 27.753 US-Dollar und 27.995 US-Dollar zu durchstoßen.

Sodann rück erneut die Unterkante der lila Resistzone bei 28.740 US-Dollar in den Fokus. Spätestens am Widerstand bei 29.232 US-Dollar ist ein Showdown einzuplanen. Erst wenn Bitcoin dynamisch darüber ausbricht, ist mit einer Trendfolgebewegung bis an die psychologische Marke von 30.000 US-Dollar zu rechnen. Schon in den Vorjahren war dieses Kurslevel von hoher Relevanz.

Bleiben die Käufer am Drücker, rückt die gelbe Widerstandszone in den Fokus. Zwischen 30.656 US-Dollar und 31.754 US-Dollar finden sich mehrere horizontale Resistlinien sowie die 261er-Fibonacci-Projektion der aktuellen Aufwärtsbewegung. Erst wenn Bitcoin auch diese Zone durchbricht, kommt der nächste relevante Zielbereich zwischen 32.403 US-Dollar und 32.938 US-Dollar in den Fokus.

Dem alten Verlaufstief vom 25. Januar 2022 bei 32.938 US-Dollar ist besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Ein nachhaltiger bullisher Marktstruturwechsel wäre erst mit einer Stabilisierung über diesem Kursniveau geschafft. Sodann dürfte der Bitcoin-Kurs Ziele von 34.748 US-Dollar und darüber anvisieren.

Bearishe Bitcoin-Kursziele

Bearische Kursziele: 26.727/26.553 USD, 25.994 USD, 25.304/25.000 USD, 24.249/23.931 USD, 23.048 USD

Die Bären konnten den BTC-Kurs zwar knapp unter der 29.000 US-Dollar deckeln, schafften es trotz negativer News rund um Binance und einer überkauften Chartsituation aber lediglich die CME-Kurslücke aus der Vorwoche zu schließen. Im Bereich der türkisen Zone zwischen 26.727 US-Dollar und 26.553 US-Dollar ging den Verkäufern die Abverkaufsdynamik aus. Wie in der letzten Kursanalyse vom 22. März thematisiert, waren die Bullen hier bereits zur Stelle.

Erst wenn diese Unterstützungszone nachhaltig durchbrochen wird, weitet sich die Konsolidierung bis mindestens 25.994 US-Dollar aus. Wahrscheinlicher wäre jedoch ein Rückfall bis in die blaue Unterstützungszone zwischen 25.304 US-Dollar und 25.000 US-Dollar. Neben dem alten Widerstandsbereich verläuft hier das erweiterte Golden Pocket sowie der EMA200 (blau) im 4-Stundenchart. Aus charttechnischer Sicht stellte dieser Bereich ein interessantes Kaufniveau für die Bullen dar.

Sollte dieser Bereich dynamisch durchschlagen werden können, dürfte Bitcoin um weitere 1.000 US-Dollar bis an das letzte Verlaufstief in der roten Supportzone zwischen 24.269 US-Dollar und 23.931 US-Dollar nachgeben. Hier ist bei Erreichen spätestens mit einer Gegenbewegung der Käuferseite zu planen.

Der Blick auf die Indikatoren

Der RSI wie auch der MACD Indikator haben in den kürzeren Zeiteinheiten ihre überkauften Signale komplett abgebaut. Die trendlose Bewegung der Krypto-Leitwährung könnte bei der Ausbildung eines neuen Wochentiefs jedoch im Tageschart ein Verkaufssignal im MACD aktivieren. Der RSI tendiert zwar ebenfalls wieder deutlicher gen Süden, handelt aber weiterhin oberhalb der neutralen Zone. Optimalerweise dreht der RSI-Indikator zwischen 45 und 55 wieder gen Norden um.

Trotz korrektiven Tendenzen weisen der RSI wie auch der MACD-Indikator im Wochenchart unverändert Kaufsignale auf. Dieses spricht weiterhin für mittelfristig höhere Bitcoin-Kurse.

