So bullish ist Bitcoin im April

Die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung könnte vor einer potenziellen Blütezeit stehen. Denn laut Daten der Krypto-Plattform Matrixport ist Bitcoin im April in den vergangenen zehn Jahren durchschnittlich um 17,4 Prozent gewachsen. Der Ostermonat gilt außerdem als drittbeste Zeitperiode im Gesamtjahr. Entsprechend wachstumsstark hat auch Ethereum in den vergangenen Aprilmonaten performt.

Mit einer durchschnittlichen monatlichen Rendite von 46 Prozent sei der April sogar der beste Monat des Jahres, wie Markus Thielen, Forschungsleiter bei Matrixport, erklärt. Für die kommenden Wochen prognostiziert er eine Ethereum-Kurs-Rallye. Grund dafür sei Thielen zufolge das auf den 12. April geplante Shanghai-Update.

Der April war bisher ertragreich für Bitcoin und Aktien I Quelle: Matrixport

Bitcoin-Kurs 2023: Kommt der Bullrun?

Seit Anfang 2023 ist Bitcoin um knapp 70 Prozent gestiegen. Bereits im Januar legte der BTC-Kurs den besten Jahresstart seit zehn Jahren hin. Nach einem verhaltenen Februar stieg die älteste Kryptowährung im März um fast 22 Prozent und notiert zum Zeitpunkt des Schreibens bei gut 28.000 US-Dollar.

Einem Analysten zufolge habe Bitcoin demnach die “EMA21” im Monatschart überschritten. Der Indikator misst den exponentiell gleitenden Durchschnitt der letzten 21 Monate und gewichtet die jüngsten Preisänderungen in seiner Berechnung stärker. “Das ist nur 2015 und 2019 passiert. Beide Male hat mit diesem Signal der große Bullenlauf begonnen”, heißt es in dem Tweet weiter. Ob der April Bitcoins nächsten Bullrun einleitet, bleibt also abzuwarten. Noch steht die 30.000-US-Dollar-Hürde.

Laut BTC-ECHO Marktexperte Stefan Lübeck “ist die Rückeroberung dieser gewichteten Durchschnittslinie zwar ein weiterer Mosaikstein für das zunehmend bullishe Gesamtbild von Bitcoin.” Jedoch gibt Lübeck zu Bedenken, dass “drei Wiederholungen statistisch gesehen nur eine bedingte Signifikanz aufweisen. Erst wenn sich der Bitcoin-Kurs nachhaltig oberhalb der psychologisch wichtigen 30.000-US-Dollar-Marke stabilisieren könnte, steigt die Wahrscheinlichkeit einer positiven Folgebewegung in Richtung höherer Kursniveaus in den kommenden Handelsmonaten weiter an.”

Disclaimer: Alle in diesem Artikel dargestellten Inhalte dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar.

