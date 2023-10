Bitcoin-Prokrastination ist ein weit verbreitetes Phänomen unter Banken. Warum dennoch damit zu rechnen ist, dass bis Ende 2026 90 Prozent der Universalbanken in Deutschland Bitcoin anbieten werden.

Dass alles eine Frage der Nachfrage ist, zeigt sich im Supermarkt. Waren vor fünf Jahren vegetarische oder vegane Fleischersatzprodukte noch etwas Besonderes, findet man sie heute in wirklich jedem Supermarkt. Innerhalb weniger Jahre hat eine veränderte Kundennachfrage dazu geführt, dass Supermärkte diese neue Produktkategorie mit in ihr Sortiment aufgenommen haben. Schließlich möchte keine Supermarktkette Kunden an die Konkurrenz verlieren. Nichts anderes passiert aktuell mit Bitcoin bei Banken.

Bitcoin: Müssen, nicht wollen

Ob eine Universalbank Lebensversicherungen, Bausparverträge oder Fondsparpläne anbietet, ist keine Frage des Wollens, sondern des Müssens. Wenn man als Geschäftsbank den Anspruch hat, als Universalbank zu fungieren, dann bedeutet das, dass man seine Kunden ganzheitlich in allen Finanzfragen betreuen kann. Die bekanntesten Universalbanken ihrer Art sind in Deutschland Sparkassen, Volksbanken, Deutsche Bank, Commerzbank, Postbank und natürlich viele Direktbanken wie DKB oder ING-DiBa.

