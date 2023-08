Das US-Justizministerium will gegen Binance klagen. Die Gefahr: ein Bankrun und der Sturz der Börse. So verheerend wären die Folgen.

Binance-Justizdrama: Ein Krypto-Super-GAU in der Mache?

Lange erwartet, rückt sie nun immer näher: eine Klage des US-Justizministeriums gegen Binance, die größte Kryptobörse der Welt. Und mit ihr: die Sorge vor dem nächsten großen Krypto-Kollaps – einem “nuklearen Winter”.

“US-Staatsanwälte befürchten, dass Binance-Anklagen einen Ansturm auf die Börse auslösen könnten” titelte die Nachrichtenseite Semafor diese Woche, gegründet von ex-Buzzfeed und New York-Times-Mitarbeitern. Das Justizministerium will klagen – wegen Betrug, so Insider. Doch man befürchte: Der Schritt könnte einen Bankrun auslösen, wie einst beim Sturz von FTX. Deshalb denkt man auch über geringere Strafen nach, sogar einen Vergleich. Mit welchen Folgen muss man rechnen?

Binance-Klage: Ein Vergleich mit FTX

