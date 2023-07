Binance im Kreuzfeuer der Justiz Heißt es bald: Changpeng, ciao?

Die US-Wertpapieraufsicht SEC eröffnet die Jagd auf Binance, das größte Krypto-Imperium der Welt. Und eine ganze Branche hält den Atem an. Es ist die zweite Anklage einer US-Finanzaufsicht gegen die Krypto-Börse in kurzer Zeit. Den Auftakt machte im März 2023 die Handelskommission CFTC. Die Vorwürfe, in beiden Fällen, wiegen schwer: Es geht um Missachtung von US-Gesetzen, Kundengeldveruntreuung, Marktmanipulation, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Die Beweise – angefüllt mit Insiderquellen – sind erdrückend. Glaubt man Rechtsanwälten und Marktexperten, so ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch das US-Justizministerium Binance den Prozess macht. Dann könnte es wirklich eng werden. Für die mächtigste Krypto-Börse der Welt und ihren umstrittenen Gründer, Changpeng Zhao. Aber auch die stark angeschlagene Branche.

Du willst weiterlesen?