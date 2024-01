Der Binance Coin ist in den letzten Wochen in eine Kurskonsolidierung übergegangen und handelt richtungslos in einer Seitwärtsrange. Alle Infos in der neuesten Kursanalyse.

Der Kurs des Binance Coins konnte sich in den letzten drei Handelsmonaten deutlich von seiner Korrektur im Handelsjahr 2023 erholen. Ausgehend von der Schlüsselunterstützung um 202 US-Dollar stieg der BNB-Kurs am 28. Dezember bis in die Zone um das Golden Pocket bei 338 US-Dollar an. Hier kam es zu vermehrten Gewinnmitnahmen, die zu einem Rücksetzer auf 294 US-Dollar führten. Trotz der jüngsten Kurskonsolidierung hat die Käuferseite das Zepter fest in der Hand. Aktuell handelt der Binance Coin wieder an seinem gleitenden Durchschnitt (EMA50) (orange).

Solange die Supportzone zwischen 289 US-Dollar und 285 US-Dollar verteidigt werden kann, ist der Blick weiter gen Norden zu richten und die Bullen dürften alles daran setzen, den BNB-Kurs zurück über die 300 US-Dollar in Richtung 317 US-Dollar zu hieven. Ein Rückfall unter den Supertrend bei 285 US-Dollar dürfte den BNB-Kurs unmittelbar in Richtung 277 US-Dollar korrigieren lassen. Hier fungiert das übergeordnete 38er Fibonacci-Retracement der übergeordneten Aufwärtsbewegung als relevanter Support. Welche weiteren Unterstützungslevel in den kommenden Wochen relevant werden dürften, wird im Folgenden analysiert.