Innerhalb weniger Tage wurde die Binance Smart Chain (BSC) Opfer eines fulminanten Hackerangriffs, stellte zwischenzeitlich den Betrieb ein und führte schlussendlich eine Hard Fork durch. Das schnelle Eingreifen verhinderte den Verlust von mehreren Hundert Millionen US-Dollar. Jetzt steht die Frage im Raum: Ist die zentrale Kontrolle der Blockchain das eigentliche Übel?

Am Freitag kam es auf der Binance Smart Chain zu einem Bridge-Hack. Betroffen war der “BSC Token Hub”, die Blockchain-Brücke zwischen der BNB Beacon Chain (BEP2) und der BNB Chain (BEP20 und BSC). Ein Exploit hierauf führte scheinbar zur fälschlichen Prägung von zusätzlichen BNB Token.

Der Hacker wäre beinahe mit den gesamten, rund 2 Millionen BNB-Token, fast 572 Millionen US-Dollar, entkommen. Es folgte ein Wettlauf gegen die Zeit. Letztendlich musste er sich mit nur noch 100 Millionen US-Dollar, sieben Millionen davon eingefroren, zufriedengeben. Der Grund für seine Misere: Das schnelle Handeln von Binance. Innerhalb kürzester Zeit wurde das Netzwerk heruntergefahren. Mehr dazu hier.

Am gestrigen 12. Oktober kam es dann zur Hard Fork. Die Anpassung des Test- und Mainnets sei ein “dringender Patch, um die Cross-Chain-Infrastruktur zwischen Beacon Chain und Smart Chain zu entschärfen”, hieß es dazu auf GitHub. Sprich: Der 100-Millionen-US-Dollar-Hack wurde unschädlich gemacht. Nach dem einschneidenden Netzwerk-Update nahm Binance den normalen Betrieb wieder auf.

Für diese schnelle und diskrete Form der Problembehebung zahlen die Nutzer. Nicht mit monatlichen Abo-Zahlungen – sondern in Form von Dezentralität. Die erstaunliche Schnelligkeit, mithilfe der Binance, das Netzwerk abgeschaltete und nur sechs Tage später eine Hard Fork durchführen konnte, ist beunruhigend. Das findet auch Jonathan Miller, Leiter der Kryptobörse Kraken in Australien:

In einer so unglücklichen Situation wurden sowohl die Dezentralisierung als auch die Sicherheit der BNB-Kette infrage gestellt. Es zeigte sich, dass das Netzwerk einen Single Point of Failure hat und das Vertrauen weniger Personen erforderlich ist, um das Netzwerk am Laufen zu halten.

Jonathan Miller gegenüber Forkast