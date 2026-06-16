Mit einem UFC-Event bringt World Liberty Financial seinen Stablecoin USD1 vor ein Millionenpublikum. Nicht alle Beobachter sehen das positiv.

Die Krypto-Aktivitäten der Trump-Familie sorgen erneut für Schlagzeilen. Diesmal steht der Stablecoin USD1 von World Liberty Financial (WLFI) im Mittelpunkt. Das Unternehmen bestätigte, dass bei der UFC-Veranstaltung “Freedom 250“ Bonuszahlungen an Kämpfer mit dem an den US-Dollar gekoppelten Stablecoin ausgezahlt wurden. Insgesamt stellte das Unternehmen dafür 250.000 US-Dollar zur Verfügung.

President Donald J. Trump arrives for HISTORY AT THE WHITE HOUSE, @UFC Freedom 250.🇺🇸 pic.twitter.com/RgG5d3yhjJ — The White House (@WhiteHouse) June 15, 2026

Das Event fand auf dem Gelände des Weißen Hauses statt und wurde von zahlreichen Krypto-Unternehmen begleitet. Neben WLFI waren unter anderem auch Crypto.com und Polymarket als Sponsoren vertreten. Die Veranstaltung gilt als eine der bislang sichtbarsten Verbindungen zwischen der Krypto-Branche und dem Kampfsport.

World Liberty Financial erhält prominente Bühne

USD1 erhielt durch die Veranstaltung eine seiner bislang größten Werbeplattformen. Die Bonuszahlungen wurden als zusätzliche Prämien an ausgewählte UFC-Kämpfer ausgeschüttet. World Liberty Financial nutzte das Event, um die eigene Stablecoin einem breiten Publikum vorzustellen.

Neben den USD1-Prämien stellte auch Crypto.com zusätzliche Belohnungen für Kämpfer bereit. Das Unternehmen kündigte Bonuszahlungen in seinem nativen CRO-Token an. Dadurch rückten digitale Vermögenswerte bei der Veranstaltung noch stärker in den Mittelpunkt.

Kritiker sehen die Aktion jedoch skeptisch. Jylene O’Halloran, Sprecherin des Democratic National Committee, äußerte sich zu der Veranstaltung: “Donald Trumps Selbstbereicherung scheint keine Grenzen zu kennen. Trump lässt keine Gelegenheit aus, die Macht des Präsidentenamtes zu nutzen, um sich und seine Familie noch reicher zu machen.“

Und weiter: “Während er für sich und seine reichen Freunde verschwenderische Partys veranstaltet, um die Geschäfte seiner Familie zu fördern, haben seine Maßnahmen die Preise auf Rekordhöhen getrieben, und arbeitende Familien haben Mühe, über die Runden zu kommen”

Die UFC steht für Ultimate Fighting Championship und ist die größte MMA-Organisation der Welt. Sie gewinnt seit Jahren kontinuierlich an Popularität und zählt zu den bekanntesten Sportorganisationen weltweit.