Stablecoin-Anbieter Circle plant scheinbar Börsengang in 2024

Der Stablecoin-Herausgeber Circle Internet Financial Ltd. plant laut einem Bloomberg-Bericht bereits Anfang 2024 den Weg an die Börse zu wagen. Das ist zu den IPO-Plänen bekannt.