BTC-ECHO
Partnerschaft mit Riyad Bank 

Ripple-Deal im Nahen Osten entfacht neue XRP-Fantasie

Ein neuer Ripple-Deal im Nahen Osten bringt Bewegung in den Markt. Die Partnerschaft mit einer saudischen Großbank lenkt den Blick wieder auf XRP.

Dominic Döllel
XRP-Kurs1.88 $-0.19 %
Mann im Anzug steht rechts im Vordergrund und blickt nach links. Links im Bild liegen goldene Ripple- (XRP-)Münzen auf einer dunklen Oberfläche. Im Hintergrund ist ein grün leuchtender Kurschart zu sehen, der eine positive Marktentwicklung symbolisiert.

Beitragsbild: shutterstock und picture alliance

 Ripple erweitert seinen Machtbereich und lässt XRP steigen
  • Ripple hat eine Kooperation mit Jeel, der Innovations- und Venture-Einheit der saudischen Riyad Bank, vereinbart. Ziel der Zusammenarbeit ist die Prüfung konkreter Einsatzmöglichkeiten von Blockchain-Technologie im saudischen Finanzsektor. Das geht aus einer offiziellen Mitteilung hervor.
  • Die Vereinbarung konzentriert sich auf drei Anwendungsfelder: grenzüberschreitende Zahlungen, die Verwahrung digitaler Vermögenswerte sowie die Tokenisierung von Vermögenswerten.
  • Nach Angaben von Merrick soll die Zusammenarbeit dazu beitragen, moderne Finanzinfrastrukturen zu entwickeln, die mit den Zielen der saudischen Vision 2030 im Einklang stehen. Das staatliche Reformprogramm sieht unter anderem den Ausbau digitaler Finanzdienstleistungen und eine stärkere Diversifizierung der Wirtschaft vor.
  • Riyad Bank zählt zu den größten Kreditinstituten des Landes und verwaltete laut Unternehmensangaben Vermögenswerte von mehr als 130 Milliarden US-Dollar. Damit kommt der Bank eine zentrale Rolle im saudischen Finanzsystem zu.
  • Im Zusammenhang mit der Partnerschaft ist XRP als Brücken-Asset Teil der bestehenden Ripple-Infrastruktur für grenzüberschreitende Zahlungen. Ob und in welchem Umfang XRP im Rahmen der Zusammenarbeit mit Riyad Bank tatsächlich eingesetzt wird, ist bislang nicht bekannt und wurde von den beteiligten Parteien nicht bestätigt.
  • Zum Zeitpunkt des Schreibens verzeichnete XRP einen Kursanstieg von vier Prozent. Der Ripple Coin notiert derzeit bei etwa 1,90 US-Dollar.
  • Während Saudi-Arabien bislang eine zurückhaltende Haltung gegenüber Krypto-Anwendungen eingenommen hat, treiben andere Staaten der Region entsprechende Initiativen voran.
  • Ripple baut seine Präsenz im Nahen Osten seit mehreren Jahren aus und verfügt unter anderem über regulatorische Genehmigungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten für seine Stablecoin-Lösung Ripple USD.

