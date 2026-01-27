Ein neuer Ripple-Deal im Nahen Osten bringt Bewegung in den Markt. Die Partnerschaft mit einer saudischen Großbank lenkt den Blick wieder auf XRP.

Ripple hat eine Kooperation mit Jeel, der Innovations- und Venture-Einheit der saudischen Riyad Bank, vereinbart. Ziel der Zusammenarbeit ist die Prüfung konkreter Einsatzmöglichkeiten von Blockchain-Technologie im saudischen Finanzsektor. Das geht aus einer offiziellen Mitteilung hervor.

Die Vereinbarung konzentriert sich auf drei Anwendungsfelder: grenzüberschreitende Zahlungen, die Verwahrung digitaler Vermögenswerte sowie die Tokenisierung von Vermögenswerten.

More big news from the Middle East! @Ripple is partnering with @Jeelmovement, the innovation arm of @RiyadBank, to advance Saudi Arabia’s financial future through blockchain innovation 🇸🇦



— Reece Merrick (@reece_merrick) January 26, 2026

Nach Angaben von Merrick soll die Zusammenarbeit dazu beitragen, moderne Finanzinfrastrukturen zu entwickeln, die mit den Zielen der saudischen Vision 2030 im Einklang stehen. Das staatliche Reformprogramm sieht unter anderem den Ausbau digitaler Finanzdienstleistungen und eine stärkere Diversifizierung der Wirtschaft vor.

Riyad Bank zählt zu den größten Kreditinstituten des Landes und verwaltete laut Unternehmensangaben Vermögenswerte von mehr als 130 Milliarden US-Dollar. Damit kommt der Bank eine zentrale Rolle im saudischen Finanzsystem zu.

Im Zusammenhang mit der Partnerschaft ist XRP als Brücken-Asset Teil der bestehenden Ripple-Infrastruktur für grenzüberschreitende Zahlungen. Ob und in welchem Umfang XRP im Rahmen der Zusammenarbeit mit Riyad Bank tatsächlich eingesetzt wird, ist bislang nicht bekannt und wurde von den beteiligten Parteien nicht bestätigt.

Zum Zeitpunkt des Schreibens verzeichnete XRP einen Kursanstieg von vier Prozent. Der Ripple Coin notiert derzeit bei etwa 1,90 US-Dollar.

Während Saudi-Arabien bislang eine zurückhaltende Haltung gegenüber Krypto-Anwendungen eingenommen hat, treiben andere Staaten der Region entsprechende Initiativen voran.

Ripple baut seine Präsenz im Nahen Osten seit mehreren Jahren aus und verfügt unter anderem über regulatorische Genehmigungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten für seine Stablecoin-Lösung Ripple USD.

